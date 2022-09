Fonseca celebra el poder que da Bad Bunny a la música latina

Fonseca charló con Publimetro durante una breve pausa previa a un concierto en Lima, Perú. El cantante colombiano divide su tiempo entre conciertos y su participación en El Retador, que se ha convertido en una experiencia diferente y divertida en su carrera.

“Ha sido una tremenda aventura, porque me ha gustado muchísimo y me siento honrado que me hubieran invitado a ser parte de este tremendo grupo de jueces, un lujo poder calificar y poder ser testigo de estos participantes con el nivel del altísimo que tienen. Ha sido de verdad una experiencia muy bonita”, dijo Fonseca.

Fonseca participa en El Retador. (Foto: Televisa.)

El músico y compositor relató cómo asume la responsabilidad de dar su punto de vista durante el realiy show, “siempre hablar desde un punto de vista constructivo y positivo, con respeto y cariño, pero con el objetivo de que quién esté ahí en el escenario, pues pueda crecer a partir de los comentarios, esa es mi manera de afrontar mi responsabilidad como juez en El Retador; además de gozar el proceso, porque es un programa muy divertido, con una mezcla única entre canto e imitación”, detalló.

“Hoy en día el mundo tiene los ojos puestos en lo que hacemos con nuestra música, no es una moda, sino es un mundo musical que llegó para quedarse” — Fonseca

Fonseca tiene como compañeros a Lupillo Rivera, Alicia Villarreal y La IndiaYuridia, quienes han sido aliados en esta aventura, “es muy especial esa convivencia, porque ellos han sido muy generosos, cariñosos y especiales conmigo. Me han hecho sentir como en casa, me dieron la bienvenida desde el momento cero, no solamente Alicia, la maestra Yuridia y Lupillo, sino en general la producción del programa. Nosotros somos cinco jueces que votamos y las divisiones se dan por mayoría, estamos expuestos a que la gente esté o no esté de acuerdo, pero pero eso es parte de todo el proceso”.

El intérprete de Te mando flores habló de esas inquietudes que lo llevan más allá de la música, que se suman a su formación como artista.

“Me gusta participar en distintos géneros, así que me encantaría hacer algo con Alicia o Lupillo, vamos a ver si durante el proceso del programa, de una manera orgánica fluye y se da, yo sería el más feliz”.

Bad Bunny y el mundo globalizado

“Hoy en día la famosa globalización es real y lo que pasó con Bad Bunny es una muestra absoluta de eso. Me emocionó mucho cuando vi esos premios (MTV VMAs) y que hubiera ganado Bad Bunny, porque es realmente una motivación para todos y darnos cuenta que nuestra música latina está en el mundo entero, que no importa el idioma. Hoy en día el mundo tiene los ojos puestos en lo que hacemos con nuestra música, no es una moda, sino es un mundo musical que llegó para quedarse. Van a seguir saliendo nuevos proyectos y canciones que se van por el mundo entero, eso es lo más especial que tiene”, finalizó el cantante colombiano.

Lo que viene para Fonseca

Planes. “Estoy entre la grabación de El Retador y ViajanteTour; además con la promoción de mi noveno álbum de mi carrera”, comentó Fonseca.

Proceso. “Siempre hay una lista de pendientes y siempre las voy -poco a poco- tachando, cada logro y lo voy tachando, pero sí siempre hay una lista de metas”.

El Retador. “Vendrán más sorpresas, sobre todo entre los participantes. Todavía falta la parte más intensa, porque cada vez se va poniendo más difícil y cada vez el nivel se va poniendo más alto”.

¿Cuándo se transmite El Retador?