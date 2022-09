Yalitza Aparicio presume tatuaje pero su mamá lo desaprueba

La actriz, maestra y modelo de 28 años de edad, Yalitza Aparicio, se ha convertido en una de las actrices mexicanas más reconocidas a nivel mundial, recientemente obtuvo el papel protagónico en la cinta de terror “Presencias”, para la plataforma de streaming Vix+ y próximamente estará en el filme ‘La gran seducción’ de Celso R. García.

Yalitza Aparicio pide no ser juzgada

Sin embargo, la actriz mexicana volvió a sorprender a sus seguidores al revelar que se había hecho su primer tatuaje e incluso le pidió a su audiencia que no la juzgaran por la decisión que había tomado.

Yalitza Aparicio presume su primer tatuaje

Fue mediante una publicación hecha en su cuenta de Instagram, donde reveló que por primera vez se había hecho un diseño en el cuerpo “Que complicado elegir la zona… pero… ¡Me hice un tatuaje!... antes de juzgarme vean primero el video en mi canal de YouTube”, escribió en la descripción del post donde también agregó un par de fotografías del momento.

A la par, a través de su canal de YouTube, realizó un blog con todo el proceso, “Hay algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo pero por cuestiones de trabajo y otras cosas no me he dado la oportunidad, pero hasta ahora me di este espacio y me escapé para poder hacerme un tatuaje”, dijo la actriz al inicio del video.

La mamá de Yalitza Aparicio desaprueba su tatuaje

Durante el proceso, su madre la acompañó en todo momento, y la actriz compartió que hace varios años su madre le dijo que cuando se graduara, fueran independientes, tuvieran una casa, carro y un trabajo estable podrían hacerse un tatuaje, a lo que le respondió, “Estoy aquí aunque no me parezca, digo es doloroso pero allá ella, está trabajando y ella sabe y lo puede cargar”, le dijo a su hija.

