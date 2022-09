Firman petición para sacar a Gustavo Adolfo Infante de la televisión tras discusión al aire

Tras la polémica discusión que se dio en el programa Sale el Sol, en la que Gustavo Adolfo Infante atacó a las conductoras Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, internautas han lanzado una petición en el portal Change.org para que lo despidan de Imagen Televisión.

El pasado jueves, durante el programa Sale el Sol, el conductor le reclamó a sus compañeras diciendo cosas como ‘mejor pónganse a trabajar’, ‘aquí las exclusivas son mías’, e incluso amenazó a Joanna Vega-Biestro asegurándole que podía hablar con los directivos para que le quitaran su espacio en el programa matutino.

Gustavo Adolfo se disculpó públicamente en su programa De Primera Mano durante la emisión del viernes, sin embargo, los comentarios contra el periodista continuaron.

Cabe mencionar que la petición “Despido inmediato de Gustavo Adolfo Infante de los programas de Imagen TV” fue creada desde hace dos años por la usuaria Eloina del Río por el comportamiento de Gustavo Adolfo con el público y sus compañeros de trabajo.

“Pido su ayuda para levantar la voz y pedir el despido de Gustavo Adolfo Infante de los programas de Imagen Tv, ya que durante sus colaboraciones este conductor ha dado incontables muestras de machismo, misoginia, homofobia, racismo y discriminación. Y cuando discrepa en opiniones, ataca con todo tipo de groserías a sus colegas periodistas amenazándolos, les mienta la madre y lo impensable: ¡HASTA NOS HA MENTADO LA MADRE AL MISMO PÚBLICO QUE LO SEGUIMOS!”, dice la carta dirigida a Olegario Vázquez, director de la televisora.

Hasta hoy 10 de septiembre, se han reunido un total de 6,217 personas, siendo 7 mil 500 la meta.

Entre los comentarios de la solicitud, los firmantes expresaron su molestia diciendo:

“Ya basta de este tipo de “personas” que se la viven denigrando e insultando a las personas!.. Basta de odios, basta de misoginia!!”, (hace 2 años).

“Cómo es posible que siga este señor en no un solo programa, varios... Este señor que se la pasa insultando, denigrando y ofendiendo a todo aquel que no sigue su postura, llama al público que no le gusta su contenido de una forma petulante y grosera, imagen TV si no quiere audiencia seguirá con él y si piensa en su público veremos el cambio y apoyaremos”, (hace 1 año).

“No se puede aceptar que se exprese a sí de una mujer y que mucho vemos no acepte una crítica o un comentario en contra de su trabajo”, (hace 1 día).

“Es violento, misógino, homofóbico y un mal ejemplo para estar en tv”, (hoy).

