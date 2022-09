Pepe Aguilar está enfermo: cancela en Zacatecas y en duda su show en Guadalajara

Mientras Guadalajara se prepara para la celebración del Grito de Independencia que retorna a la presencialidad después de dos años de eventos a puerta cerrada y vía streaming a causa de la pandemia por el Covid-19, ya se tiene todo lista para la festejar las Fiestas Patrias en el Centro Histórico de la ciudad.

En el marco de la ceremonia, el cantante Pepe Aguilar hará un concierto especial y gratuito en Plaza de la Liberación, que marca su regreso a la ciudad, pero se detonó una alarma que preocupa a sus seguidores tras que el cantante mexicano informó a través de un comunicado que presentaba un cuadro de laringitis y bronquitis, por lo que tuvo que cancelar su concierto de Zacatecas, por lo que muchos fans se preguntan si alcanzara a recuperarse para su presentación en Guadalajara, la noche del 15 de septiembre.

“Lamento profundamente informarles que la presentación programada para el día 10 de septiembre en el marco de la Feria Nacional de Zacatecas queda cancelada por motivos de salud”, fueron las primera palabras del hijo de Antonio Aguilar.

Para continuar, “mis médicos me han dicho que presento un cuadro de laringitis y bronquitis (no relacionado a Covid); siguiendo sus indicaciones requiero continuar con medicamentos y reposo por unos días. Me pesa tremendamente esta desafortunada situación y espero verlos muy pronto”.

¿Cuándo será el concierto de Pepe Aguilar en Guadalajara?