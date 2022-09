Juanpa Zurita revela qué hizo con el dinero del terremoto en ‘13:14 El Reto de Ayudar’

El 19 de septiembre, exactamente a las 13:14hrs, un terremoto devastó a la Ciudad de México y sus alrededores. Juanpa Zurita buscando ayudar, convocó a un grupo de personas (cantantes, actores, creadores de contenido y otras celebridades del mundo del entretenimiento) para que se sumaran a recaudar fondos y apoyar en la reconstrucción de viviendas dañadas.

Al proyecto se sumaron los mejores arquitectos del país y expertos en el tema, pero aun así, el equipo tuvo que enfrentar todo tipo de retos (incluyendo acusaciones de haberse quedado con los fondos recaudados).

Juanpa Zurita, Pambo y Eugenio Derbez se unen para el documental ‘13:14 El Reto de Ayudar’. / Foto: Cortesía

13:14: El Reto de Ayudar muestra a sus críticos y a toda la audiencia, la perseverancia del equipo que reconstruyó las casas para el pueblo de Ocuilan (Estado de México) el amor y las ganas de ayudar detrás de este proyecto, y cómo con intenciones verdaderas se pueden lograr cosas increíbles.

Producido con más de 150 horas de material inédito y cuatro años de grabaciones, el documental estará disponible en 2022 exclusivamente a través de Amazon Prime Video a partir del próximo 16 de septiembre.

En entrevista, el creador de contenido Juanpa Zurita y la cantautora Pambo revelaron como surgió la idea de crear un documental, “La idea era hacer un video de YouTube, fue accidental que esto existiera, yo grabo todo porque a eso me dedico pero yo quería hacer una pieza para YouTube que resumiera el ‘Love Army México’, pero la construcción es mucho más compleja de lo que pensamos y cuando me di cuenta tenía cuatro años de grabaciones y era muy complejo resumirlas en un video, pero aquí tenía una historia y a esto se suma Eugenio Derbez, y con esto se inspira y demuestra que aunque no tengas experiencia puedes lograr cosas grandes, un impacto y puedes ayudar”, dijo Juanpa Zurita.

Pambo señaló que una vez que se fue avanzando en el proyecto, se les hizo importante poder compartirle a la gente la posibilidad de arriesgarse, “Siempre es un proceso difícil y en momentos vas a sentir que la situación te rebasa pero si te acuerdas de cual fue tu misión, eso te va a dar norte y vas a poder regresar, con eso se te llenará el corazón de fuerza para seguir adelante”, compartió la cantante.

Juanpa Zurita recalcó que las redes sociales jugaron un papel muy importante con este proyecto y mencionó que sin ellas nunca hubiera sido posible, “Hubiera sido imposible, fue como una orquesta hermosa que sucedió mágicamente, todos pusimos nuestro granito de arena y creo que nunca se hubiera logrado a esos niveles y de esa forma internacional sino hubiera habido un lugar en el que todos pudiéramos existir, porque nos pudimos escuchar, motivar e inspirar el uno al otro y eso lo generaron las redes”, comentó el influencer.

Junto a este proyecto, surgieron otros retos entre ellos las acusaciones de haberse quedado con los fondos recaudados, a lo que Pambo respondió, “La información siempre ha estado ahí y la gente que quiera saber como se hizo, lo puede encontrar y de lo que trata el documental es de inspirar a otras personas a que también lo hagan, van a acompañar a un grupo de personas a través una serie de desafíos y aventuras para poder lograr un propósito y eso es lo más valioso y de eso se trata el documental”, agregó.

En ‘13:14 El Reto de Ayudar’, podremos ver a toda la gente que participó en el proyecto desde arquitectos, ingenieros, reporteros, figuras públicas hasta las familias de Ocuilan y para el director Santiago Fábregas siempre fue importante contar con la perspectiva de todos.

Por último, Pambo compartió que lo más bonito de ayudar es generar un cambio, “El mundo es un lugar con muchos espacios para mejorar y lo que te da ayudar para la causa que sea eso es una manera de que tu vida cobra sentido, eso me mantiene enraizada”, en el caso de Juanpa Zurita agregó, “Creo que tu propósito crece mucho cuando entiendes que puedes hacer un cambio y al final tal y como lo pusimos en el documental ‘Haz lo correcto porque es lo correcto’, y es un abrazo de que a pesar de que ayudar es el reto más complejo al que nos hemos enfrentado, también es el más chingón que hemos hecho”:

