¡Lo hizo! Juanpa Zurita entrega casas a damnificados por terremoto 19S

Tras cuatro años de planeación y construcción, Juanpa Zurita por fin pudo ver concluido uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera: entregar casas a familias afectadas en Ocuilan, Estado de México por el terremoto de 19 de septiembre de 2017 junto a la organización Love Army México.

Sin embrago, el influencer y actor afirmó que no fue un trabajo fácil, pues implicó una serie de retos para todas las personas que estuvieron involucradas en el proyecto, desde recaudar fondos hasta el diseño de cada una de las casas, ya que todos los hogares fueron construidos con base en las necesidades de las familias afectadas.

Foto: Cortesía

“Muchas personas creyeron en una idea que parecía imposible y se sumaron todo tipo de figuras públicas como futbolistas, actores, cantantes, creadores de contenido y en menos de dos meses logramos recaudar más de 1.3 millones de dólares siendo una de las recaudaciones más importantes tras el sismo. Lo que no sabíamos en ese momento es que recaudar el dinero fue la parte más fácil del proyecto, ya que se tenía que pedir ayuda a expertos, elegir la comunidad, recibir las solicitudes y comenzar con todo el proceso de construcción”, explicó Juanpa Zurita.

Durante una conferencia de prensa, los beneficiarios Wendy, Ivonne y Aarón coincidieron que este proyecto les dio la oportunidad de comenzar de nuevo, de dar a conocer su municipio al mundo e incluso emprender nuevos negocios con la venta de salsas.

“Fue una emoción muy grande ver el momento en el que comenzaron a construir la casa. Desde que pusieron el primer tabique yo seguía sin creer que se convertiría en mi hogar. Realmente estoy muy agradecida con Juanpa Zurita y con Love Army porque trabajaban incluso en la noche con el fin de que pudiéramos habitar la casa”, mencionó Wendy Coral.

Cabe destacar que Love Army analizó 500 comunidades afectadas por el sismo en México pero se decidió ayudar a Ocuilan debido a que corresponde a una localidad pequeña en la que podían tener más impacto con los recursos que recaudaron.

Mira esto: Juanpa Zurita llora al recordar los sacrificios económicos que hizo su papá por su familia

Además respondió ante las críticas por el tiempo que tardó en entregar cada uno de los hogares.

“La presuposición de que el objetivo del proyecto era tener la aceptación pública es el primer error. El éxito está en Wendy, Jeny, Ivonne, Aaron (beneficiarios), ellos son los que realmente me interesa su opinión y me pone muy feliz que se logró porque realmente fue un proyecto bien complicado a muchos niveles. Creo que si la gente aplaude es muy bonito y si no lo aplaude sobra porque el verdadero éxito está en las familias”, enfatizó.

Juanpa Zurita también aseguró que este proyecto logró cambiar su vida y darse cuenta del poder que tiene las redes sociales.

“No existía una razón para no no creer en el proyecto, nunca se cuestionó se si iba a lograr porque había un espíritu tan lindo de poder aprovechar las plataformas digitales para ayudar”, finalizó.

Fondos. El monto total que se recaudó para la construcción de las casas fue un millón 374 dólares, que corresponde a 27 millones 679 mil pesos.

Ayuda. De acuerdo con Love Army México, 800 personas fueron beneficiadas directamente y mil 760 de forma indirecta.

Más sobre el proyecto

Tiempo. 164 semanas fue el tiempo que se empleo en llevar a cabo el proyecto.

Trabajo. El proyecto generó 18 empleos directos y 50 indirectos.

Objetivo. Juanpa Zurita afirmó que su finalidad era darles una casa a las familias y no un hogar temporal.

Seguidores. El creador de contenido tiene 77 millones de seguidores en diversas plataformas digitales.

Proyecto. Para la construcción de las casas participaron diversos arquitectos como Kalach, Tatiana Bilbao y Rafael Aranda.

Apoyo. Échale! a tu casa fue una de las constructoras que apoyó en el proyecto con más de 22 años de experiencia.

También puedes ver: