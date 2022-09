Con todo e hijos, esposa golpea a la amante de su marido

Una infidelidad es, para muchas personas, una de las peores traiciones. Algunos enamorados reaccionan de la peor manera al enterarse que sus parejas los engañan con alguien más. Los afectados utilizan la violencia como respuesta, agrediendo al amante, tal como el video que se viralizó en la últimas horas.

Una cuenta de Twitter evidenció el conflicto amoroso que se vivió a las afueras de un centro comercial. En la grabación se ve el momento en que el hombre salió del super junto a su supuesta amante, de la nada, una mujer se lanzó en contra de la dama.

Caminaba con la novia y lo “cacha” su esposa pic.twitter.com/l3bgHktnUj — Videos Impactantes (@VideosImpactan2) July 21, 2022

En un segundo video se observa a la esposa tomar del cabello a la amante. El hombre intentó en repetidas ocasiones separar el conflicto, dentro de la discusión estaban presentes dos niño, supuestos hijos de la pareja.

“No te voy a hacer nada”, expresaba la amante mientras se tocaba el rostro investigando si sangraba de la nariz. Al ver que el padre de familia no realizaba nada, uno de los infantes intentó meterse y parar la confrontación: “Ella no tiene la culpa”, expresó el menor.

“Quitate”, respondió la mujer ante la petición del niño. La esposa nunca soltó a la joven, quien esperaba la ayuda de alguien. Sin embargo, el menor era la única persona madura en el lugar, y pese a la lamentable noticia, buscaba una respuesta por la vía pacifista.

El suceso ya suma más de 198 mil reproducciones, mismo donde se pueden leer mensajes como: “ Y al bato cuando lo Vaz a golpear el fue el que no te respeto”, o “Osea que la amante no tiene la culpa? La culpa la tienen ambos, él por no respetar a su esposa e hijos Y ella por andar con un casado”.

