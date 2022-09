Así se vive la gira de Ha*Ash: rituales, secretos y mucha música

Pocas veces hay oportunidad de acompañar a un artista durante una parte de su gira. Publimetro tuvo la oportunidad de ser testigos de cómo vive Ha*Ash Mi Salida Contigo Tour, que este fin de semana pisó Guadalajara, donde brindó dos conciertos con localidades agotadas.

Así se vive la gira de Ha*Ash (Foto: Abraham Aranda.)

Ashley y Hanna llegaron al camerino después de las 19:00 horas, para revelar cómo viven cada proceso de una presentación.

“De entrada somos muy afortunadas de poder tener una gira de tantos meses y poder visitar muchos países y tener tantas fechas, obviamente cuando hablamos de gira tan extensas, significa estar de hotel en hotel, de país en país, de estar en avión en avión, eso nos hace mirar atrás y darnos cuenta que cómo nuestra música ha podido llegar tan lejos. Una de las cosas más bonitas de nuestro trabajo es saber que alguien está ahorrando para comprar un boleto y venir a pasar una noche con nosotras, lo valoramos todas las noches porque nosotras que llevamos 20 años de carrera, no estaríamos aquí, sino fuera por los shows y la conexión que tenemos con toda nuestra gente. El primer concierto que tuvimos fue el día que salió el disco Hashtag (Sony Music), nos sorprendió que ya se sabían las canciones”, dijo Hanna, mientras acomodaba su cabello.

Ha*Ash invitó a Publimetro a conocer cómo es su gira

La cantante y compositora señaló que nunca deja de sorprenderse con la respuesta de sus fans.

“Hemos estado más de ocho meses preparando esta gira, quisimos echar la casa por la ventana con esta gira, para que la gente que compró un boleto para otras ciudades cuando vean digan: ‘¡Wow, esta si fue una subida de escalón!’”.

Sentadas en un sillón, relajadas a pesar de que estaban a minutos de salir al escenario, al preguntarle a Ashley que no falta en su maleta durante una gira respondió, “calzones y pijama (risas)”, dijo en todo de broma para añadir, “nos gusta divertirnos junto con la gente, estar tocando la música y ver la conexión que puedas tener con una canción; lo malo de una gira es no descansar, luego se resiente, pero al final la adrenalina cura todo”.

Así se vive la gira de Ha*Ash (Foto: Abraham Aranda.)

Así se vive la gira de Ha*Ash (Foto: Abraham Aranda.)

Ha*Ash, a detalle

Producción. Ha*Ash trabajó todos los audiovisuales de su gira con una compañía europea, “estuvimos haciendo un recorrido de 20 años de carrera, metimos canciones que la gente ha vuelto éxitos y que no estaban en giras pasadas; además, canciones de nuestro nuevo disco”.

Así se vive la gira de Ha*Ash (Foto: Abraham Aranda.)

Ritual. Antes de salir al escenario vocalizan, se unen a su equipo de trabajo y músicos para desearse buena suerte y rezar.

Diario. Hanna lleva una un diario de gira, “llevo con el 10 años y todos los días escribo que estábamos haciendo, cómo nos sentíamos de repente; se siente padre ver atrás y ver lo que estaba pasando.Queremos atesorar cada noche y anotar para que no se nos olvide”.

Errores. “Nos hemos equivocado miles de veces y olvidado las letras miles de veces o me he caído miles de veces (risas); la verdad, no hay nada más que mirarnos y atacarnos de la risa”, puntualizó Ashley.

“Somos abiertas, perfeccionistas y al terminar un show nos juntamos, ajustamos detalles y tratamos de mejorar para el siguiente show. La confianza nos permite criticarnos la ropa y todo”. — Ashley

“Siempre me hago paletas de chile para la gira, porque no las venden en todos lados y viajo con una cajita de chocolates”. — Hanna

Así se vive la gira de Ha*Ash (Foto: Abraham Aranda.)

Así se vive la gira de Ha*Ash (Foto: Abraham Aranda.)

Próximos conciertos en México

