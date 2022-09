Adriana Barraza: “He tenido la suerte de no ser encasillada”

Adriana Barraza gusta de escuchar música clásica para relajarse, porque es un hábito que adquirió desde muy joven. La primera actriz mexicana sigue realizando varios proyectos internacionales, pero compartió que está feliz por haber filmado recientemente una cinta en México. La actriz, productora y maestra con 51 años de carrera artística, tiene en puerta varios proyectos de series y películas, como Diario de un gigolo, que está disponible en la plataforma de Netflix.

“Afortunadamente he tenido la posibilidad de hacer todo tipo de personajes, en todo tipo de contextos, de hecho este 7 de septiembre estrenamos por Netflix, Diario de un gigolo, que no tiene nada que ver con mi personaje en la cinta Mónica, como tampoco En el último vagón, a veces no es cuestión del actor sino el medio que encasilla el actor, aún en el cine, pero he tenido la suerte de no ser encasillada”.

Minou es el personaje que hace en la serie, “es la historia de un joven gigolo. Yo soy Minou, la señora que es dueña de una galería y soy la persona que organiza a los muchachos gigolos, que son de alta gama y preciosos que tiene como clientes personas muy ricas. Mi personaje dice una frase que me gusta: ‘Mi abuela decía que ojalá no te enamores’, cuando tenía que maldecir a alguien (risas). Es una serie muy fuerte de todos los personajes, que retrata a dónde nos llevan nuestras malas decisiones”.

Otros de los trabajos que espera pueda llegar a las salas de cine en México, es la cinta Mónica, que tuvo su estreno en el Festival de Cine de Venecia.

“Vi la película por un link, porque todavía no sabía si iba a poder ir a Venecia o no, finalmente no, porque terminé la película El último vagón (Ernesto Contreras) justo el día del estreno de Mónica y ya no pude viajar. Mónica es una película muy hermosa, con una profundidad muy bella y que habla del perdón a sí mismo y hacia los demás. La cinta es un precedente, porque Mónica la hace la actriz Trace Lysette, que es transgénero, que es la primera vez que en el festival una mujer trans protagoniza y tiene tal éxito. Tuvieron once minutos de ovación de pie, la verdad me da mucho gusto, porque eso permitirá que vengan muchas más”, agregó que la cinta no es nada ofensiva o burda.

“Me gusta trabajar en México y trabajar en español. Tengo la maravilla de ver las películas mexicanas y me hace tan feliz ver talento joven; admiro mucho la industria nacional”. — Adriana Barraza

Barraza comenzó su carrera en 1971, y agradece experimentar con diferentes personajes, pero hay un género que le llama mucho la atención, “desafortunadamente el mismo trabajo te puede encasillar, pero gracias a Dios en el cine no sucede. Por ejemplo, hice una seria llamada Silvana sin lana y me divertí tanto que quisiera hacer más comedia”.

Adriana Barraza en el Universo DC

Adriana Barraza, quien fue nominada al Óscar en 2006 por Mejor Actriz de Reparto, interpretará a Nana Reyes en Blue Beetle, la tercera película de DC Comics confirmada para estrenarse en 2023. La primera es Aquaman and the Lost Kingdom, programada al 17 de marzo, y The Flash, que llegará el 23 de junio.

“Blue Beetle se estrenará el próximo año, la película tiene el primer superhéroe mexicano, no villano. El personaje tiene una familia que es como la familia Burrón, que anda para todos lados juntos, fue muy divertida hacerla y me la pase bien. El rodaje fue largo, donde me la pasé tres meses en Atlanta y un mes en Puerto Rico . Espero que cuando la vean los espectadores en México, se rían mucho y vean cómo se empodera la familia mexicana, porque la familia rescata al superhéroe, no al revés”.