¿Separados? La ocupada agenda de Irina Baeva en Nueva York no incluye a Gabriel Soto

Sigue la distancia en la relación entre la actriz de origen ruso, Irina Baeva, de 29 años, y el actor mexicano, Gabriel Soto, de 47.

El pasado 3 de septiembre de 2022 la pareja protagonizó una sesión de fotos para una firma de calzado, pero la cara de Soto no era la más feliz precisamente. Esa ha sido la única vez que han aparecido juntos en fotografías desde julio, cuando Irina publicó la última foto con Soto.

Dos días más tarde, Irina tomó un avión con destino a Nueva York y desde entonces no se le ha visto más ningún gesto que niegue o confirme el estatus de su relación con el actor.

Este viaje a Nueva York se suma al que Irina hizo el solitario a mediados de agosto a Rusia, lo que incrementó los rumores de un distanciamiento en la pareja, pero Gabriel Soto salió al paso de las interrogantes de la prensa y señaló en esa oportunidad que se trataba de meras “especulaciones”, y que no acompañó a su novia al viaje en el que se reencontró con su familia luego de tres años porque se encontraba de grabaciones de un nuevo dramático.

A su llegada a Nueva York el 5 de septiembre, Irina Baeva relevó que para ella la palabra “felicidad” está asociada a esa ciudad.

Aunque ha compartido pocos detalles de su estadía en la ciudad de los rascacielos, Irina de vez en cuando publica algunos momentos camino al gimnasio o mientras se aprende el libreto para la producción en la que está trabajando.

Irina Baeva graba en Nueva York escenas de su nuevo proyecto. @Irinabaeva

¿Dónde está Gabriel Soto?

Durante su estadía en Nueva York Irina señala que ha tenido mucho trabajo, al punto que no ha podido tomarse muchas fotos en la gran manzana.

“Aquí posteando esta foto random de Los Angeles porque no tengo fotos de Nueva York Y no tengo fotos de Nueva York porque no tengo mucho tiempo para fotos. Gym en la mañana, corriendo a la escuela, clases de 10am a 6pm, corriendo al hotel, otra clase vía zoom, pedir la cena, estudiar y memorizar monólogos/escenas (y aparte en inglés) para el día siguiente, bañarme, y dormir lo más temprano que se pueda porque al día siguiente es lo mismo de nuevo. Al mismo tiempo checando los pendientes acá y en México, y preparando la próxima aventura/proyecto. Y no es queja, al contrario, disfrutándolo al máximo. Y aparte, cómo bien dicen, tus sueños no trabajarán por ti, si tú no trabajas por ellos. Así que a darle!️ Bonita semana!”, escribió el lunes 12 de septiembre, tras cumplir una semana en Nueva York.

Los pocos seguidores a los que tiene permitido comentar sus publicaciones en Instagram, donde la siguen más de 3,7 millones de internautas, le han dejado mensajes de aliento en esta nueva etapa de su vida.

“Me siento muy feliz por ti, hay muchos sueños que cumplir”, “Tan bonita hermosa”, son algunos.

El silencio sobre el destino de la relación de Irina Baeva y Gabriel Soto sigue siendo la tendencia, algo que contrasta con todo lo que presumían en redes sociales de sus viajes románticos cuando comenzaron la relación, hacia 2018, año que marcó el divorcio de Soto con la actriz Geraldine Bazán, madre de sus dos hijas: Elisa Marie Soto y Alexa Miranda Soto.