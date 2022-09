“Qué hermosa está tu nieta”: Las burlas a Juan Osorio por su novia 38 años menor que él

Para enamorarse no hay reglas definidas más allá de las auto impuestas por la sociedad. Cuando hay amor cosas como la edad dejan de ser relevantes, aunque muchos suelen criticar la diferencia de edad entre las parejas.

Tal es el caso del productor de televisión, Juan Osorio, expareja de la vedette Niurka Marcos y padre de Emilio el hijo mayor de la bailarina, a quien le han llovido las críticas por estar con una mujer casi 40 años menor.

Su novia, Eva Daniela, tiene 27 años, mientras que el productor tiene 65. Sin embargo, ambos dan muestras de sentirse muy a gusto con la relación, de hecho, Osorio comparte con su pareja y el hijo de Niurka momentos familiares.

La pareja presume su amor en redes sociales y se muestran felices juntos. Si bien muchos respaldan la relación, no faltan los haters que cuestionan a Osorio por su noviazgo.

“Qué hermosa está su nieta”, “Seguro ella busca la imagen de su padre, pero mientras que disfruten el amor”, “No anden criticando al papá de Emilio Osorio, él es feliz, para el amor no hay edad”, son algunas de las reacciones.

Varios seguidores de Osorio se ven reflejados en esta relación de edades distintas y lejos de criticarlo lo apoyan.

“Yo también me enamoré de un hombre mayor, yo 19 y él 65″, “Mi Enrique era mayor que yo 27 años y fue mi gran amor”, apuntaron dos internautas.

Juan también desea el amor para Niurka

A propósito del amor , hace unos meses Osorio fue abordado por la prensa sobre la relación entre ella y el actor Juan Vidal, con quien se juntó en la Casa de los Famosos 2.

Ambos conservan una buena relación después de estar casados entre 1998 y 2003, cuando se confirmó su separación.

“Creo que ojalá, le deseo de todo corazón a Niurka que tenga una pareja que la valore, que se den cuenta que ese ser humano sin el marco de la vedette, de la mujer escándalo, tiene unos grandes sentimientos (…) Es una mujer guerrera”, dijo Osorio a propósito de la relación surgida en la Casa de los Famosos 2 donde Juan Vidal y Niurka coincidieron.

A Niurka “le deseo que le vaya muy bien (…) por una razón, como sea en esta vida no puedes estar solo, tienes que tener a alguien que te apoye, que vea por ti, que te apapache, lo estoy viviendo y es lo mismo que yo le deseo a ella, que tenga este privilegio”, apuntó Juan Osorio, a quien se le acercó un periodista justo cuando se encontraba dentro de su vehículo esperando a su actual pareja.

Niurka tiene una relación muy cercana con Juan Osorio, de hecho hace poco compartió una imagen con Emilio y su exesposo: “Mi familia siempre juntos amándose”, escribió.

Consultado en torno a la polémica surgida por la relación de Cynthia Klitbo con Juan Vidal y lo mal que eso terminó, señaló que Niurka jamás aceptaría ser maltratada por ningún hombre.

“Conozco a Juan, es un hombre trabajador, es un hombre que a mí nunca me falló, profesional, lo que yo le pedía como actor me lo daba, yo creo por respeto a no hacer hincapié en este tipo de comentarios”, apuntó en esa oportunidad Juan Osorio.