Natalia Alcocer, La Vikinga de Survivor México, lanza explosiva acusación de maltrato contra excuñado de Peña Nieto

La actriz Natalia Alcocer, La Vikinga de la edición de Survivor México 2021, lanzó este jueves 15 de septiembre una explosiva acusación de maltrato contra el padre de sus hijas, un ex cuñado del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, llamado Juan José Chimal.

La actriz, que se dio a conocer por su participación en “La rosa de Guadalupe”, aseguró que una jueza falló en favor de su expareja, a quien acusó de “violencia económica” contra sus hijas, así como de someterla a maltratos durante años.

“Tengo muchísimo miedo, no quiero ser parte de las estadísticas (…) juro que he confiado en el sistema, juro que confío que el bien va a triunfar”, comenzó su relato.

“Mi violentador se llama Juan José Chimal Velazco, hoy le pongo nombre y apellido y cara, y estoy cansada que desde que estaba en pareja con él se me amenazó que él era inmune, que él era intocable por ser el ex cuñado del señor presidente Enrique Peña Nieto, que a él no le iba a pasar absolutamente nada, y fue en parte por lo que soporté tanta violencia en mi vida”, apuntó.

Natalia Alcocer, de 32 años, señaló que el lunes 12 de septiembre ante la sala de oralidad 22 ante la jueza Luz de García Morales Reyes se “sintió impotente” luego que su ex pareja recibiera la aprobación para salir del país, pese a tener prohibición de salida por las acusaciones de maltrato que pesan en su contra.

“Quiero que este señor esté en la cárcel, quiero que deje a mis hijas tranquilas”, añadió.

“No estás sola”, “Qué triste México, que celebran en este mes, pura mentira, injusticias, espero de corazón haya un rayito de luz para todas las mujeres que sufren esto., @nataliaalcoceroficial no estás sola, un ejército te respalda!”, “Ánimo Natalia”, son algunos de los mensajes que ha recibido.

Natalia, nacida el 4 de julio de 1989, es madre de Natalia Alcocer Martina, Bruna y Leonor, producto de su relación con el empresario Juan José Chimal Velasco a quien ahora acusa de maltrato.

Los realities de La Vikinga

La actriz participó en la segunda temporada de la Casa de los Famosos en donde salió entre los últimos eliminados antes de la final en la que ganó Ivonne Montero.

Natalia Alcocer es recordada además por su polémica participación en la edición de Survivor México en 2021 de la que fue eliminada y de la que no salió en los mejores términos por incumplir las normas del reality.

Los seguidores de Survivor México la señalaron de tener un doble discurso en lo que respecta a la defensa de las mujeres: “No se puede ser “defensora” de las mujeres en las redes y en la vida real hacerlas pinole”, “Dice que defendía a las mujeres y era la primera que se reía de ellas”, “Conocida por Vikinga solo por su equipo, el resto que vemos Survivor la conocemos por soberbia y mala onda”.