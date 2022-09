La ironía de Karime Pindter en TikTok: “Beverly Hills es el mejor lugar para cazar sugar”

La integrante de Acapulco Shore, Karime Pindter se fue a Los Ángeles para promocionar lugares nocturnos como parte de su trabajo como influencer.

“Hermanas nos fuimos de viaje a Los Ángeles y les cuento un poquito de los lugares más top”, escribió la influencer de 29 años.

La participante de uno de los programas más vistos por MTV, Acapulco Shore, llegó a Beverly Hills y asegura que le encanta la ciudad. “El mejor lugar para cazar sugar”, ironizó.

Karime Pindter, también recomendó sitios donde pasar momentos increíbles como el Lago de los Cisnes que considera es ideal para hacer “cosas indebidas” y lo define como “un hermoso paraíso”.

Además, aprovechó de compartir algunos tragos y hacer bailes prohibidos en una “noche gay”.Los internautas no dudaron en comentar la publicación del viaje de Pindter y expresaron: “Karime ya no estás para sugar baby jajajaja”, “Como no le va a tener envidia a Mane si no le llega ni a los talones”, “Por qué has cambiado tanto, eras mejor antes”, son algunos de los mensajes.

Estreno de Acapulco Shore

El estreno de la décima temporada de Acapulco Shore, rodado en Puerto Vallarta, está pautado para el 27 de septiembre por MTV Latinoamérica.

Conforme se acerca el inicio de la décima temporada de reality show inspirado en el programa de telerrealidad estadounidense Jersey Shore se reavivan las polémicas.

Es el caso de las rencillas entre Karime Pindter y Manelyk González, quienes se llamaban ‘comadres’ y ahora se acusan mutuamente de traición.

A Karime Pindter le vemos ahora muy cerca de Jawy Méndez, ex novio de su antigua ‘comadre’ Mane. Mane rompió su relación con Jawy Méndez, con quién se vinculó en Acapulco Shore, ahora es Karime Pindter quien presume una cercana amistad con Jawy, por lo que no ha faltado quien opine que Karime fue la tercera en la relación de Mane con Jawy.

En la enemistad entre Karime Pindter y Manelyk González ayudó Brenda Zambrano, también participantes de anteriores ediciones de Acapulco Shore y convocada a la décima temporada, al asegurar que Karime siempre le tuvo envidia a todas en el reality.