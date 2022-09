Cesia Sáenz muestra tristeza por la pérdida de alguien muy importante en su vida

A pocas semanas de haber finalizado ‘La Academia’, Cesia Sáenz se han encargado de dar a conocer a sus fans cada uno de los pasos que da a través de historias, live y publicaciones para mantenerlos informados sobre todo lo que ocurre a su alrededor.

Sin embargo, esta vez publicó una imagen un poco diferente y triste en referencias a las demás, y es que según describe, su compañera fiel habría perdido su vida luego de aproximadamente 6 años juntas.

Honey es el nombre de la perrita que le robó el corazón a la ganadora del Reality Show desde el primer momento en que la vio, según indica la publicación realizada en una de sus historias, donde además describe el momento en el que la pudo obtener.

“Mi primer bebé… Recuerdo que tenía yo 17 y pasé por una casa donde había muchos perritos, me enamoré y pregunté si estaban en venta. Ella fue la primera que se me acercó…”, inicia el escrito, agregando también la manera en que pudo pagarla para tenerla en sus brazos. “Yo no tenía dinero como comprarla, pero la dueña me conocía y en ese entonces yo trabajaba de maquillar, entonces le pagué maquillándolas a ella y a su familia”, dijo.

De esta manera, la cantante también explicó el origen del nombre de su perrita, dándole a conocer a sus fans un resumen de lo que había vivido con ella hasta ahora. “Me enamoré desde que la vi, y le puse Honey por doradita y dulce”, y finalizó diciendo lo mucho que la extrañara. “Te voy a amar por siempre mi pedacito de cielo, también te voy a extrañar. Espero encontrarte en otras vidas y formas. ¡Me hiciste feliz!”.

Claro que sus seguidores no dudaron en expresar sus condolencias en otras publicaciones, sobre todo en la única fotografía en donde aparece con Honey.