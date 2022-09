“Se condenó a morir asfixiado”: Fumar por casi 50 años le pasa factura al comediante Jorge Ortiz de Pinedo

“Me detectaron un tumor en el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior, me lo quitaron todo”. La salud del actor Jorge Ortiz de Pinedo se deteriora cada vez más.

Haber fumado casi 50 años le ha pasado factura. “Por haber fumado 47 años de mi vida tengo EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica)”, le contó a la periodista Matilde Obregón.

El cuadro de salud no es alentador, pues debido al EPOC ha asegurado que está condenado a morir asfixiado, de hecho cuando habla se puede escuchar su dificultad para respirar.

El comediante, nacido el 26 de marzo de 1948, sufre de un delicado estado de salud por lo que muchas veces necesita ser asistido con oxígeno.

Para el actor de a sus 74 años, uno de sus grandes logros profesionales es Una familia de diez, serie que refleja los problemas de la convivencia familiar, regresó a la pantalla después de un período de ausencia.

Por haber fumado

La situación de salud del comediante ha suscitado cuestionamientos de internautas sobre lo perjudicial que es fumar.

“Pues eso debió haber pensado cuando estaba fumando, ahora se queja”, “Que siga fumando el señor!”, “NADIE lo condenó, solito se condenó fumando, es la realidad, los actos de cada individuo trae consecuencias tarde o temprano, el tiempo llega”, “Todos hemos cometido errores, yo estoy agradecido con él, porque me dió disfrute con el programa de Dr. Cándido Pérez. Que intenté un trasplante pulmonar”, comentaron internautas.

“La clásica respuesta del fumador cuando le recomendamos deje este vicio es...De algo me he de morir.!!”, “Se condenó a morir asfixiado”, “Ojo, jóvenes que fuman y creen que no les pasa nada porque no se sienten enfermos hoy, las consecuencias no las verán hoy ni mañana ni dentro de un año, las verán ya que pasen los 50 años”.

“Cada quien se labra su propio destino, si fumaste toda la vida puedes no morir de cáncer pulmonar, pero debes ser consciente de que hay muchas posibilidades que esto pase, lo mismo con el alcohol, lo mismo con el sedentarismo, el azúcar y otras drogas, malísimo actor, por cierto, con todo respeto”.