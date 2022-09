Karely Ruiz es criticada por no tomarse fotos con sus fans

La estrella de Onlyfans, Karely Ruiz, pidió espacio a sus seguidores al asegurar que no la dejan disfrutar de un momento de antro o de un restaurante sin pedirle una fotografía.

Todo ocurrió luego que Karely Ruiz se fuera de ‘antro’ con una prima la noche del sábado. Afirma que una seguidora se molestó porque no se tomó una fotografía con ella y comenzó a grabarla mientras le reclamaba por negarle la imagen.

“Vengo saliendo el antro, vengo con mi prima, y una chava me iba grabando y se me pone al lado diciéndome que porqué la estuve ignorando, que a las meseras y que no sé qué, realmente no tengo obligación de tomarme fotos con todo el mundo, ahorita vine a cenar y la gente literalmente estaba cenando y me iban a molestar”, relató Karely subida en su camioneta.

Según Karely, ella ama que le pidan fotos, pero también le molesta el hecho de que no respetan su espacio. “Soy un ser humano chicos, tengo derecho a divertirme y a pasarle bien como ustedes”.

“Así como me tomé 300 mil fotos con ustedes, no pasa nada si niego una o dos fotos (…) Creo que tengo derecho a disfrutar cinco minutos, a bailar una canción. Vine a divertirme, realmente no la pasé bien porque me pasé toda la noche me la pasé tomándome fotos. Tengo el derecho de bailar, de pasarla bien con mis amigas”, agregó luego que esta seguidora la grabara.

Pidió a sus seguidores que no se dejen llevar por una sola persona.

“Antes de ser figura pública, soy persona (…) La gente todo lo toma a mal”, recalcó.

En contraste con su pedido de espacio, antes de irse de antro este sábado 17 de septiembre, Karely publicó varias historias de su look y más tarde publicó otras más bailando en el antro.

Karely Ruiz disfruta de las bondades que le ofrece su exposición en redes sociales, pero al parecer se siente sobrepasada por lo que implica ser una figura pública. @Karelyruiz

La fama de Karely Ruiz

La modelo nacida en Monterrey sacó provecho de una tragedia personal, luego que un exnovio difundiera fotos prohibidas cuando ella era apenas una jovencita de 17 años, un hecho que la llevó incluso a pensar en ponerle fin a su vida.

Pero las cosas dieron un giro total y después comenzó a sacarle provecho a su imagen, al punto que está entre las mexicanas más populares en la plataforma por suscripción OnlyFans.

La ‘influencer’ suele publicar en sus historias varios de sus momentos a bordo de su lujosa camioneta Silverado 2022 valorada en unos 40 mil dólares, aproximadamente unos 800 mil pesos mexicanos.

La influencer nacida en Monterrey el 28 de octubre de 2000, es toda una diva de OnlyFans, y la popularidad en sus redes sociales Instagram y Tiktok sube con millones de seguidores con los que comparte provocativos videos moviendo las caderas y fotografías con diminutos bikinis.