La creadora de contenido y cantante de 24 años de edad, Kimberly Loaiza, sorprendió a todos sus seguidores al anunciar su próxima canción y se trata de un remix del tema ‘Después De Las 12′ junto a Ovi y a esta colaboración se une Eduin Caz de Grupo Firme y un invitado sorpresa que será revelado el miércoles 21 de septiembre.

Kim Loaiza anuncia colaboración con Eduin Caz de Grupo Firme.

Fue mediante sus historias de Instagram donde Kim Loaiza reveló que publicaría algo en su feed que provocaría el colapso de sus seguidores, asimismo, su esposo Juan de Dios Pantoja agregó, “Mañana 18 de septiembre se van a c*gar”.

Kim Loaiza anuncia colaboración con Eduin Caz de Grupo Firme.

Kim Loaiza anuncia colaboración con Eduin Caz de Grupo Firme

Y tan solo un par de horas más tarde, alrededor de la una de la tarde, Kim compartió una publicación donde se hizo el anuncio oficial del remix de ‘Después De Las 12′ y para esta ocasión el invitado especial será el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz.

En el adelanto del sencillo se puede escuchar a Eduin Caz cantando, “Ella es la más bonita, la que todos quieren, enamorado de sus curvas, de como se mueve”. Por otro lado, en la descripción del video agregó que el miércoles 21 de septiembre a través de sus historias revelará al próximo integrante de la colaboración.

Rápidamente, JD Pantoja tomó su cuenta de Instagram y compartió, “Quedaron impactados con el post que subió la lindura mayor, la sorpresa está hasta el final del video, los que no lo vieron hasta el final no se dieron cuenta y el otro integrante que se va a anunciar el miércoles no soy yo para que se saquen de dudas, es alguien más, estén pendientes”.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja.

