Las dos agrupaciones femeninas más iconicas de los años 80′s Pandora & Flans, están listas para llegar a la Arena Ciudad de México con la gira ‘Inesperado Tour’ el próximo 23 de septiembre con un show lleno de éxitos que nunca pasan de moda y que han emocionado a miles de personas en México y Latinoamérica, “Son dos grupos tan importantes de los 80′s pero tan diferentes, a mí me impresionó como manejaron tanto el vestuario y la música, ver como se fusionaron los dos estilos, es algo sorprendente”, dijo Mayte de Pandora en entrevista.

Pandora & Flans están listas paraa llegar a la Arena Ciudad de México con ‘Inesperado Tour’. / Foto: Cortesía

Por su parte, Ilse de Flans mencionó que salieron de su zona de confort, “Cuando cantamos las cinco, suena tan hermoso y en armonía, es una combinación preciosa y nunca pensamos que sonaríamos y nos veríamos tan bien”. Asimismo, revelaron que unos años atrás no hubieran podido ser capaces de hacer una gira y ahora, con la madurez que ambas agrupaciones poseen y gracias a los tiempos de Dios, los cuales son perfectos, “Es de las experiencias más gratas que he tenido en mi carrera y definitivamente lo bendigo, lo agradezco y me ha callado la boca porque esto va más allá de lo que hubiera pensado”, dijo Mayte.

También señalaron que cada concierto es diferente y durante dos horas de concierto deleitaran a los asistentes, los cuales incluyen a personas de todas las edades “Vemos toda la brecha generacional, familias que llevan a todos sus hijos, se saben las coreografías y no tenemos como agradecer y seguir teniendo ese contacto es de lo que más gusto me da”, comentó Mayte.

A la par comentaron que cada concierto es especial de una u otra manera pero Ilse reveló que hace 12 años cuando Pandora las invitó a cantar el tema ‘Las mil y una noches’ se llevó un increíble sabor de boca, “Yo creí que nos iban a abuchear porque yo creí que los fans de Pandora eran súper celosos y yo me esperaba otra reacción pero salimos las cinco, Pandora, Mimi y yo y fue uno de los gritos favoritos que yo tengo guardado y fue lo que nos permitió estar juntas ahorita, una semilla quedó sembrada”, dijo.

Por último, dijeron que el concierto del 23 de septiembre en la Arena CDMX las tiene muy emocionadas aunque al principio le tenían mucho miedo por el tamaño del recinto, cabe recalcar, que la gira está muy cerca de cumplir un año en los escenarios y esperan seguir juntas por muchos años más.

Próximos conciertos:

SEPTIEMBRE

17 CHIHUAHUA – CENTRO DE CONVENCIONES

23 CIUDAD DE MÉXICO – ARENA CDMX

30 TOLUCA – TEATRO MORELIA

OCTUBRE

7 VERACRUZ – WTC

15 TIJUANA – EL TROMPO

22 CANCÚN – PLAZA DE TOROS

NOVIEMBRE

10 CIUDAD JUÁREZ – TEATRO DEL PUEBLO

18 TORREON COAHUILA – COLISEO CENTENARIO

20 TLAXCALA – TEATRO DEL PUEBLO

25 LEÓN – POLIFORUM

DICIEMBRE

2 HERMOSILLO – HIPÓDROMO

3 OBREGÓN – ARENA ITSON

9 LOS MOCHIS – CENTRO DE USOS MÚLTIPLES

17 VILLAHERMOSA – TEATRO AL AIRE LIBRE

ENERO (2023)

28 COSTA RICA – ESTADIO NACIONAL

FEBRERO (2023)

3 MONTERRREY – ARENA MONTERREY

11 OAXACA – AUDITORIO GUELAGUETZA

