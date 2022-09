Platanito le pone un alto a la generación de cristal: ‘todo les parece mal y voy a defender la comedia’

Platanito no pasa desapercibido en la calle, no solo por su llamativa imagen, sino porque es blanco de piropos, gritos, peticiones y hasta una que otra palabra altisonante, pero siempre en la línea del respeto y el humor. El payaso mexicano charló con Publimetro, sobre su nueva gira titulada Le duela a quien le duela...

“Es un un show que está dedicado a toda la generación de cristal que se ofende de todo, ahora todo les parece mal o todo les parece incorrecto. Ahora resulta que la comedia es lo peor que puede existir en el mundo, y nos están criticando todos los días a los comediantes. Ante esto, voy con todo a defender la comedia y a decir: ‘yo no estoy haciendo nada malo, más que haciendo comedia”, comentó Platanito.

Platanito le pone un alto a la 'generación de cristal'

Hace un año, fue el propio comediante quien aceptó que era cierto lo que señaló Anabel Hernández en su libro Emma y las otras señoras del narco. Después ha tenido otras situaciones, de las cuales nos compartió su opinión.

“Ahora toda la gente tiene los ojos o la atención en los comediantes: qué va a hacer, en qué está fallando, qué dijo mal o qué dijo bien para que te ataquen; al final, te das cuentas que hay muchas cosas ciertas, cómo fue y te lo acepté el día que me dijiste lo de Anabel, dije: ‘pues sí fui a la fiesta, es decir que sí estuve en esa fiesta de los narcos, pero también te puedo decir que así como hay cosas verdaderas, también hay muchísimos chismes. Hay gente que se quiere colgar, hacer ruido e inventar un montón de cosas, entonces no todo lo que dicen es verdad. Por eso hay cosas que no habló, porque pues son chismes”, reveló.

Platanito se sorprende al leer su nombre en el libro "Emma y las otras señoras del narco" Platanito comentó su punto de vista al descubrir que la periodista Anabel Hernández lo mencionó en su nuevo libro "Emma y las otras señoras del narco".

Sergio Verduzco, el hombre detrás del maquillaje, dejó en claro que no permitirá que se censure la comedia.

“Una censura a la comedia en general, porque no nada más van contra mí, sino contra todos los comediantes en general. Hoy están atacando a toda la gente que hacemos comedia, que siempre están al pendiente a ver qué vamos a decir los comediantes para atacarnos. Creo que hay cosas mucho más importantes, como la delincuencia y todo lo que está ocurriendo en nuestro país; además, cómo nos estamos acabando el mundo, eso es importante y no lo que va a decir un comediante”.

[ Tu tienes el talento, Jabil tiene la oportunidad de que lo desarrolles ]

[ Mitos vs realidades al acudir a la verificación vehicular. Todo lo que tienes que saber ]

Al preguntarle qué hace reír y llorar a Platanito respondió, “me hace reír todo te puedo decir que absolutamente todo hasta la enfermedad de mi mamá, el cáncer me hizo reír también, me hizo llorar pero me hizo reír mucho. Pero lo que me hace llorar más es cuando mi esposa me muerde mis kiwis (risas)... Perdón, perdón te lo tenía que decir (risas); bueno llorar no, pero si se me sale una lagrimita”.

“Un beso a todos los lectores de Publimetro, soy su amigo Platanito Show, no pierdan este don que tenemos los seres humanos qué es reírnos es lo más hermoso que tenemos. Hay que seguirnos riendo y disfrutar la vida” — Platanito

Mucho ha cambiado la imagen del payaso en los últimos años, el cual amplía su comedia más a los adultos, que a los niños.

Payasos. “Hay payasos que también están incursionando en el mundo de la comedia para adultos. Yo fui el pionero e imagínate qué orgullo para mí que cada día haya más compañeros payasos que están haciendo comedia; algunos obviamente tomamos algo feo de la vida, una tragedia de algo que esté sucediendo en el momento y lo transformamos en risas, porque no nos vamos a lamentar nada más, ni vamos a sufrir, ni vamos a dejar de reírnos, porque la risa es lo más hermoso que tiene el ser humano”.

Platanito le pone un alto a la generación de cristal. (Foto: Alex Martínez.)

Platanito, a detalle

Planes. Platanito adelantó que viene proyecto para una plataforma muy importante, que pronto se dará a conocer. Además viene la cuarta temporada de LOL y la gira fuera de México

Reflectores. El comediante ha estado en medio de rumores y controversias, de los cuales dijo unos son verdad y otros solamente chismes.

Próximos shows