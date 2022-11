Video: ¡Lamentable! Platanito hace broma sobre feminicidio de Debanhi Escobar

Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, hizo un comentario poco atinado durante uno de sus shows. El comediante hizo un chiste sobre Debanhi Escobar, la joven que fue víctima de feminicidio en Monterrey.

Si bien a Platanito lo caracteriza su humor negro, el payaso para adultos hizo un chiste muy polémica sobre la joven asesina en el norte del país.

En redes sociales se viralizó un video donde Platanito expresó: “uno, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna”, lo que llegó a provocar risas entre varias personas e indignación en otras. Pero no quedó ahí, ya que después mencionó que como era posible que la joven haya muerto ahogada, en una ciudad donde no había agua. “¿De dónde era Debanhi?, de Monterrey, ¿cómo murió?, ahogada, en Monterrey, donde no hay agua”.

Para rematar el sketch el comediante de 50 años le dijo al público, “chin... su mad... el que lo suba mañana”, refiriéndose al video.

Algunos comentarios que se pueden leer en la publicación son: “los feminicidios no son temas para chiste”, “quiere hacer polémica porque no lo contratan”, “ya saben como es su humor, al que no le guste, que no vaya y ya”, “como se puede meter con la escasez de agua”, entre otros.

Más polémicas de Platanito

No es la primera vez que el comediante está en el ojo del huracán por sus chistes, hace algunosaños, hizo una broma sobre el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños y 106 resultaron heridos.

En uno de sus shows, mencionó que Michael Jackson había fallecido de desesperación, “porque le quemaron una guardería allá en Sonora, no se burlen, pobres chavitos al pastor, aparte ya no hay guardería, ahora abrieron un changarrito que se llama Kentucky fried children (Niños fritos de Kentucky)”.