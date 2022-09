“Tuve más de 15 fracturas”, Eugenio Derbez habla de su fatal accidente

A finales del mes de agosto, se dio a conocer que Eugenio Derbez sería sometido a una cirugía, debido a que había sufrido un accidente. En ese momento, la esposa del comediante, Alessandra Rosaldo,compartió un comunicado por medio de redes sociales.

Eugenio Derbez/ Foto: Getty Images (Emma McIntyre/Getty Images)

En el escrito compartió que el mexicano se encontraba delicado de salud, sin embargo no se dio más detalles sobre lo ocurrido.

“Quiero informarles que hace un par de días Eugenio tuvo un accidente. Él está bien, sin embargo las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. La operación es delicada, mas no compromete su salud. El proceso de recuperación será largo y difícil, ya que deberá estar varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación. Eugenio estará recuperándose y quizá por un tiempo esté alejado de sus redes sociales y los medios. Gracias por siempre estar cerca de nosotros. Sé que con la buena energía que estarán enviándonos y con el favor de Dios, Eugenio se recuperará muy pronto”, se podíaa leer en el comunicado oficial compartido por Alessandra Rosaldo.

Eugenio Derbez habla de su accidente

Dos semanas después Eugenio Derbez decidió reaparecer y hablar de lo sucedido a través de un Instagram Live.

Visiblemente cansado, el actor agradeció todos los mensajes de amor y cariño, y explicó que lo “han mantenido sedado por los dolores tan fuertes que ha tenido debido a la operación, y que prácticamente ha estado dormido todo el tiempo”

Y agregó, “estoy intentado explicar el porqué pasaron las cosas. Estuve trabajando mucho y prácticamente no estuve en mi casa durante seis meses, solo venía a mi casa a cambiar la maleta. Estaba muy feliz por el trabajo pero sentí que no tenía vida y creo que este accidente fue un mensaje del Universo para poder parar”.

También explicó que antes del accidente estuvo haciendo cosas muy arriesgadas y que no le había pasado nada, para después decir qué le pasó.

“Mi hijo (Vhadir Derbez)me convenció de ponerme un visor y de repente tuve este accidente estúpido, después de lo tres hospitales en los que he estado me han dicho que hay muchos accidentes debido a la realidad virtual. En el visor veía que estaba parado en un edificio como de 100 pisos y de repente me tropecé con algo y caí. En mí mente había una tabla, después me tropecé y la realidad virtual hace que yo caiga al vacío, lo que mi cerebro pensaba no coincidía con mi entorno y no sé como me moví y me caí”

Eugenio también dijo que la caída le provocó que el húmero se saliera, y que pidió ser llevado al hospital de inmediato. “El dolor que sentía no lo puedo describir, no paraba de gritar”, reveló tras tener el brazo dislocado y las fracturas en el hombro.

Derbez fue operado en Los Ángeles, pero para llegar ahí tuvo que hacer un viaje de 12 horas. Además de que no fue operado de inmediato porque tenían que hacer un reconstrucción, debido a que tenía unas cinco fracturas grandes y 10 pequeñas, además de que no es seguro que recuperé la movilidad por completo, ya que eso se verá en las terapias.

Eugenio dijo que estará fuera de redes sociales en lo que se recupera, ya que el dolor es muy fuerte y que debe estar sedado.

.