“Se bebió hasta las lágrimas”: Captan a Christian Nodal pasado de tragos en Las Vegas

Christian Nodal va de escándalo en escándalo a la velocidad de la luz. Desde su complicada relación y posterior ruptura con Belinda, pasando por algunos problemas con sus conciertos, el cantante de 23 años siempre está de boca en boca.

Esta vez fue captado algo pasado de tragos en Las Vegas. Mientras Christian Nodal era llevado por sus escoltas en un local de Las Vegas, los fanáticos lo grababan e intentaban fotografiarse con él.

Al intérprete de éxitos como Adiós Amor, Botella tras botella, Ya no somos ni seremos y De los besos que te di se le fue un poco la mano con el trago y el momento quedó grabado.

El programa de farándula El Gordo y la Flaca publicó en su cuenta de Instagram extractos del momento en el que se ve a Christian Nodal zigzagueando mientras fanáticos lo persiguen para hacerle videos y pedirle fotografías.

“Muy contento Nodal en Las Vegas comenzando su gira Forajido”, escribieron los productores de la nota.

Es de destacar la amplia sonrisa de Nodal mientras lo llevaban tomado del brazo empleados del lugar y sus escoltas. El mexicano apenas podía mantenerse en pie.

Reacciones a la “peda” de Nodal

Entre risas, muchos fanáticos comentaron sobre la “peda” de Nodal, quien extendió la mano a varios de los seguidores que lo seguían.

“Ese tiene un solo humo, borracho hasta lo último, gozó esa noche el niño”, “Madre mía que pea sabrosa”, “Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas..”, “Se le pasaron las copas”, “Se bebió hasta las lágrimas”,

Muchos de los seguidores del intérprete nacido el 11 de enero de 1999 en Caborca, defendieron su comportamiento.

“Buenísimo, pa’ eso trabaja y se da sus gustos, es un ser humano como cualquier otro, salucita Nodal,pa’ la próxima invitas”, “Ahora los artistas no se pueden emborrachar!!! Belinda te amooooo”, “Tiene derecho a disfrutar”, “Normal , ¿quién no se ha emborrachado?”, “De verdad no tienen idea, lo bien que se siente pasarla así con unos tragos de más!!”, “¿Él no puede emborracharse?? y los demás mortales si??”, fueron algunos de los comentarios en defensa de Nodal.