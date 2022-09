¡Escape mortal! Hombre huye de su novia tras propuesta de matrimonio

Las parejas viven grandes momentos de cariño y amor, donde uno de los pasos más importantes es la propuesta de matrimonio. Este suceso es único y especial, por eso muchos enamorados esperan el instante adecuado para pasar al siguiente nivel y hacerse esposos. Así lo tenía planeado una joven durante un viaje realizado a Europa, mas nunca imaginó lo que haría su novio.

Gabriela Grajales compartió, mediante su cuenta su cuenta de TIkTok, el momento en que caminaba por calles de Roma, por desgracia logró grabar el momento en que una mujer decidió hincarse y proponerle matrimonio a su novio, pero ¿Por qué fue una desgracia?

El sujeto intentó levantar a su novia, sin embargo ella se negaba a ascender. Tras verse desesperado, el hombre huyo corriendo y dejó a la enamorada plantada. Al ver lo ocurrido, muchas mujeres se acercaron a la despechada y comenzaron a abrazarla.

El video finalizó con las féminas reunidas. Hasta el momento no sé sabe qué sucedió después de lo grabando. El TikTok se viralizó en cuestión de horas, sumando más de dos millones de reproducciones. Algunos de los mensajes que se pueden leer son: “Motivo 1 por el que no ser la que se lo propone al hombre”, “En el momento no dejas a la persona o la humillas sino te interesa después aclaras la situación” o “lo más bonito del vídeo la empatía entre mujeres”.

