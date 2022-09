Natalia Alcocer muestra pruebas sobre el maltrato otorgado por su ex pareja

“Yo soy el anuncio de un feminicidio…”, así inicia Natalia Alcocer una denuncia pública que realizó a través de las redes sociales con el objetivo de hacerse sentir y ver la realidad en la que se encuentra involucrada, pues hace unos días la actriz dio a conocer que habría perdido la demanda que realizó en contra de su ex pareja.

En el video aparece la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ hablando un poco lo que ha sido el maltrato que su ex, Juan José Chimal Velasco. “Hoy alzo la voz porque temo por mi vida, he vivido un infierno durante 5 años, violencia psicológica, física, emocional y agresión sexual, la juez Luz de García Morales Reyes infló a mi agresor, lo hizo sentir que él podía hacer cualquier cosa, aun estando vinculado por violencia dejarlo salir del país”, indica la actriz con una voz en off donde describe algunas de las cosas que han sucedido, mientras que en el video se muestran algunas imágenes de moretones, golpes y maltrato estando con Chimal.

Asimismo, Alcocer afirmó que sus hijas también han sido parte de este acoso, demostrando en el mismo material audiovisual a una de sus pequeñas llorando porque no quiere abandonar su escuela, mientras que su papá le asegura que “es muy costosa” para pagarla.

“Sigue violentando a mis hijas… Divirtiéndose a costillas del sufrimiento y salud mental de mis hijas, que no solamente se siente intocable y que varias veces repitió durante mi relación el hecho de que él era intocable, que el ex presidente Enrique Peña Nieto lo tenía protegido”, explica mostrando imágenes del Instagram de Juan José en donde aparece divirtiéndose con amigos en algunas zonas de Estados Unidos.

No obstante la famosa asegura que esto no solo es por ella, sino también por todas aquellas mujeres que han pasado por lo mismo y aún no han podido salir de esa situación.

“No olvidemos que la violencia es como un cáncer, si lo detectamos a tiempo podríamos eliminarlo, yo soy el anuncio de un feminicidio. Ayúdame a compartir para que la fiscalía y las autoridades hagan justicia y para que este agresor vaya a la cárcel, si algo me pasa a mí, a mis hijas o a mi familia, culpo a este hombre y su tráfico de influencias. No soy yo, es la voz de todas las mujeres que viven cualquier tipo de violencia en este país, justicia para mis hijas”, dijo.