Shakira habla de su ruptura con Piqué, “es difícil hablar de ello, sobre todo porque sigo tratando de superarlo”

Tras más de 3 meses de su ruptura, Shakira habla por primera vez sobre su separación con Gerard Piqué, una de las noticas que más han recorrido los medios de comunicación durante los últimos meses.

Y es que desde el momento en el que se confirmó esta información a través de un mensaje enviado por la colombiana a una agencia de noticias europea, los paparazzi han estado pendientes del paradero de la misma para poder tomar una declaración concreta, sin embargo nunca se pudo dar, hasta ahora.

Las declaraciones de Shakira

Fue a través de una entrevista realizada por la revista ‘Elle’ que la cantante colombiana decidió hablar por primera vez sobre todo esto que ha vivido, definiéndolo como “una de las horas más difíciles y oscuras” de su vida.

“Me cuesta trabajo hablar de esto porque es la primera vez que lo hago y es un asunto muy privado. Me he mantenido callada porque he querido procesar todo. Y sí, es difícil hablar de ello, sobre todo porque sigo tratando de superarlo. Además, estamos hablando de una separación pública en la cual están involucrados mis hijos también”, explicó Shakira al medio.

Sus hijos son lo más importante

La intérprete de ‘Te felicito’ comentó también que para ella lo más importante son sus hijos Milán y Sasha, deseando principalmente verlos crecer “felices y realizados”, por lo que se encuentra trabajando para que las cosas funcionen para todos.

“Sin importar cómo terminaron las cosas con Gerard, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo con estos dos increíbles niños. Estoy segura que sabremos arreglar la situación y les daremos el mejor futuro pensando en sus sueños y lo que mejor funcione para todos”.

La persecución de los medios de comunicación

Una de las cosas que Shakira consideró “muy desagradable” fue la manera en que tuvo que enfrentarse a los paparazzi, pues estos se mantuvieron fuera de su casa y de alguna manera afectó su privacidad y el bienestar de sus hijos.

“Lo que es realmente desagradable es que la separación con el padre de mis hijos se ha convertido en algo vulgar y barato… Mientras mi papá estaba en urgencias, yo estaba luchando varias batallas. Como dije, esto probablemente sea mi momento más oscuro”, explicó. “No hay un lugar en el que me pueda esconder. No puedo caminar en el parque, no podemos ir a comer un helado o hacer cualquier cosa porque los paparazzi están sobre nosotros”, aseguró.