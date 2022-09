Verónica Castro habla sobre el romance que vivió con Enrique Niembro

En una entrevista que mantuvo con Paty Chapoy en “Ventaneando”, Verónica Castro habló de uno de sus grandes amores, Enrique Niembro, y compartió varios detalles que no se conocía sobre ese romance.

La famosa actriz confesó que estuvo muy enamorada de Enrique Niembro, y que lo conoció gracias a su hermana. “Era amigo de mi hermana, en la fiesta, ahora sí que andaban de bar en bar estos parranderos. En una discoteca me lo presentó y ahí nos hicimos novios”.

Verónica Castro señaló que en ese tiempo su novio iba a muchas fiestas, por lo que no congeniaban tanto, ya que ella tenía que levantarse a las 7 de la mañana para grabar una telenovela, “tenía que correr de la fiesta temprano porque tenía que aparecer bien y era muy cansado”.

Además, su madre le recordaba constantemente que no podía quedarse en las fiestas hasta muy tarde. También destacó que su segundo embarazo lo vivió feliz porque en esa ocasión estuvo acompañada.

Enrique Niembro le propuso matrimonio a Verónica Castro y luego se echó para atrás

Así celebró VERÓNICA CASTRO su cumpleaños 69, acompañada de sus dos hijos CRISTIAN y MICHEL. Es el primer años que la pasan sin doña SOCORRO, la matriarca de la familia.. 🙏 Muchos años más llenos de salud y dicha. pic.twitter.com/mDvS9ypy4w — Doña Carmelita (@CarLon_2020) October 21, 2021

La también cantante recordó que durante su embarazo ambos estaban muy felices, entonces, él le propuso matrimonio. “Estaba contento y de repente me dijo que nos casáramos”.

“Después dijo: ‘Mi mamá no quiere me que case’ y se canceló eso de la boda por su mamá de él”. Verónica Castro aceptó la cancelación de la boda porque ella no tenía necesidad de casarse con nadie, además de que podía mantenerse sola.

Después aclaró que su relación terminó porque Enrique Niembro prefirió salir de fiesta que comprometerse con ella y su hijo.

“Le gustó más la fiesta... La verdad, se perdió de un niñazo brutal; es niño amoroso que todo mundo ama, sus amigos lo adoran, le llaman todas las veces, más solicitado, lo conoce todo mundo, en todas partes está, todo mundo lo quiere. Igual Cristian. Son dos tipos totalmente diferentes, pero tengo mucha suerte de tener esos hijos”, compartió Verónica Castro en Ventaneando.