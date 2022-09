¡Que decepción! Internautas lanzan duras críticas a bioserie sobre Vicente Fernández de Netflix mientras alaban la de Televisa

Plasmar la vida de Vicente Fernández no es una tarea sencilla. El intérprete de “Mujeres divinas”, quien murió a los 81 años el 12 de diciembre de 2022, dejó un legado musical y una historia complicada de resumir en una serie de televisión.

Nacido 17 de febrero de 1940 en Huentitán El Alto, en Guadalajara, Vicente Fernández, también conocido como El Charro de Huentitán, es la figura central de una serie biográfica autorizada por su familia, encabezada por su esposa María del Refugio Abarca Villaseñor, con quien estuvo casado desde 1963 hasta su muerte.

Netflix cuenta su historia en la bioserie titulada “El Rey”, que se estrenó el 14 de septiembre de 2022 y que produjo en alianza con la cadena colombiana Caracol Televisión. Si bien ha captado el interés de los espectadores, está recibiendo duras críticas por quienes consideran que no está a la altura de una figura como la de ‘Chente’.

El reparto de El Rey está compuesto por Jaime Camil, quien interpreta a ‘Chente’ en su edad adulta, además de Sebastián Dante, quien hace de Vicente Fernández más joven y Sebastián García, quien interpreta al cantante en su transición entre la niñez y la adolescencia.

La producción de la bioserie de 36 capítulos tuvo lugar entre México y Los Ángeles.

Las críticas recaen especialmente en Jaime Camil, actor de 49 años nacido el 22 de julio de 1973 en la Ciudad de México, así como en Sebastián Dante, también mexicano nacido el 28 de noviembre de 1995.

Una de las cosas que más ha molestado a los espectadores es la voz de los actores que cantan los temas de Vicente Fernández.

También han cuestionado la producción, al considerarla muy “pobre” para ser una bioserie autorizada por la familia, en contraste, han alabado la historia de Televisa, que enfrenta un proceso de reclamo por parte de la dinastía Fernández, que no autorizó la historia de la cadena, pese a contar con los derechos de 20 canciones del charro mexicano y haber tenido una gran cercanía con Fernández.

Titulada “El último rey: el hijo del pueblo”, la historia producida por Televisa fue estrenada el 14 de marzo de 2022, pese a los alegatos de la familia Fernández que señalan que el nombre de Vicente Fernández es una marca registrada.

El cantante Pablo Montero interpreta a Fernández en la producción de la cadena TelevisaUnivisión.

La decepción de los internautas

A continuación un resumen de los mensajes expresados por internautas sobre “El Rey” de Netflix.

“Debieran usar la voz de Vicente en las canciones, no sabe cantar ese vato”, “Naaaa, ese actor no le llega ni por los talones, no se parece ni poquitico a Don Vicente Fernández”, “Me arruinaron la serie, me encanta Jaime Camil, pero la voz no le da para ese papel, Chente merecía más que lo que es esa serie”, “Muy mala serie que lástima el actor que eligieron”.

“Si hubieran usado la voz de Vicente en las canciones hubiera sido un éxito la serie, pero literal fue un insulto usar la voz de este hombre, no es por nada pero es que canta, cero parecido con Vicente”.

“Qué decepción de serie, qué triste tener que darle un a una serie sobre mi cantante favorito y leyenda mexicana”.

“¿Por qué no pusieron la voz original de Vicente Fernández? no me gustó con otras voces”.

“Churraso de serie , si no hubiera visto películas de Vicente cuando era joven quizás les creía, pero el vato nada que ver y a Camil de perdido le hubieran cambiado la voz cuando canta”.

“¡Qué decepción! Esperaba mucho más siendo una serie aprobada por la familia Fernández. Por lo menos hubieran escogido actores con buena voz. Estuvo mucho mejor la interpretación de Pablo Montero. La neta”.

“Malísima!!! La voces nada que ver, me parece mejor la que hizo Pablo Montero”.

“Es una vergüenza Internacional lo que hicieron una burla. malas actuaciones, cero corazón cantando y personajes inventados. Pues horrible, pero eso es por querer negar lo evidente. Por eso vean la serie de Televisa es 10 veces mejor en actuación y la Voz de Pablo Montero un privilegio en la Serie El Último Rey”.

“Mejor la de Pablo Montero, Camil es excelente actor, pero en esta serie como que no cuadró muy bien”.

“Muy mala escenografía, no hay locaciones reales, mucho cartulinazo, niños según pobres muy fresas para la época, producción muy pobre, no le invirtieron en buenas locaciones de México, fue muy notorio. Jaime Camil muy mal para este papel, no hace click con el estilo de un ranchero”.

“Me gustó más la actuación de Pablo Montero, Jaime Camil no tiene voz para la música ranchera”.

“Lejos la de televisa es mejor, no solo por la trama, sino también por los cantantes, que si suenan más parecidos a Chente, Netflix arruinando el legado de don Chente”.

“Lo siento mucho pero no me gustó la serie, no pasé del primer capítulo. El único que me encantó su trabajo es el ángel que tiene el niño que interpreta a Vicente, él tiene carisma. Jaime Camil me cae súper bien, pero no da para nada para un perfil como Vicente, parece que estoy viendo a Jaime interpretando al mismo Jaime, solo disfrazado de charro. Y la verdad yo me quedo con la interpretación de Pablo Montero en voz y en presencia se la mata por mucho a Jaime, aunque ustedes le hayan dado la espalda y no reconocieran que hizo un gran trabajo al interpretar a don Vicente. Y si le gustará la copa jajaja, pero eso no quita que lo hizo mejor que Jaime”.

“Dos cosas que me Super desilusionaron: primera que no usaron la voz en las canciones de Vicente Fernández o sea estos tipos nada que ver con la voz de El Rey Chente, y segunda que ninguno se parece para nada especialmente Jaime Camil, nada que ver”.

“Para una celebridad del tamaño de don Vicente es terrible la actuación de Jaime Camil, canta pésimo, se merecía un verdadero homenaje”.

“Tanto argüende que hicieron para que no pasarán la de Televisa y resultó que está mucho mejor que esta de Netflix, super aburrida”.