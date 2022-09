Mamá de Vadhir es cuestionada sobre lo que pasó con su hijo y Eugenio Derbez, así reaccionó

A finales de agosto Alessandra Rosaldo reportó que Eugenio Derbez había sufrido un accidente y que sería cometido a una cirugía complicada, aunque dijo que “se encontraba bien” no reveló más detalles. Hace unos días, fue el mismo comediante quien explicó lo que le sucedió, sin embargo también se dio a conocer otra versión, la cual indica que fue su hijo, Vadhir Derbez, quien le habría provocado las lesiones.

Eugenio Derbez

Fue el periodista Alejandro Zúñiga quien a través de su canal de YouTube reveló que una fuente cercana a la familia Derbez le contó que Eugenio y Vadhir tuvieron una discusión que terminó en golpes.

“Hubo una pelea física en casa de Eugenio Derbez entre él y Vadhir, en Estados Unidos esto es muy penado, si ellos hubieran recurrido a las autoridades hubieran terminado en la cárcel por eso decidieron ocultar la información, también le rompió una costilla en el pleito”, explicó el comunicador.

Y agregó que estos hechos no le fueron informados a José Eduardo Derbez, otro de los hijos del actor. “Es posible que José Eduardo no sepa lo que pasó y seguramente se está enterando a través este programa, la fuente es fidedigna, por eso me atrevo a abrir la boca y esto es real, Vadhir le provocó estos problemas de salud a su papá Eugenio, esto es una exclusiva”, reiteró Zúñiga.

Mamá de Vadhir Derbez fue cuestionada

Ante la versión de la agresión, la familia no ha dado ninguna postura, sin embargo Silvana Prince, mamá de Vadhir fue cuestionada. El periodista Poncho Martínez reveló en YouTube que desde hace unos meses entabló una relación cordial con ella, por lo que le preguntó su postura sobre que su hijo agredió a su papá.

“Le mande el siguiente mensaje: ‘Hola, buenos días, está la versión de que el problema de Eugenio fue porque se peleó con Vadhir, ¿quiere que desmienta la información o diga algo al respecto?’... Ella ve el mensaje y no contesta absolutamente nada, cuando lo más fácil hubiera sido decir ‘sabes qué no, o desmiéntelo’. Los silencios también hablan, y no es que esto compruebe la versión de que discutieron, pero es un hecho que siguen guardando mucho hermetismo respecto a lo que sucedió”.

¿Cuál es la versión de Eugenio Derbez?

A través de un live que hizo en redes sociales, Eugenio comento que se accidentó había al utilizar un videojuego de realidad virtual. Señaló que hizo una peligrosa maniobra que terminó por provocarle la lesión que terminó en más de 15 fracturas en el hombre, por lo cual lo han mantenido sedado “y dormido la mayor parte del día” durante las últimas dos semanas.

Además recalcó que fue Vadhir quien le insistió en utilizarlo, “mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita. Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”,

Derbez también dijo que estaría alejado de las redes sociales en lo que se recupera, e hizo énfasis en que el accidente lo había vuelto muy sensible, y que lloraba todo el tiempo.