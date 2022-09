“No quiero tener 50 años y estar encuerándome”: Karely Ruiz piensa abandonar Onlyfans

Karely Ruiz afirma que no piensa “encuerarse” hasta los 50 años. @robertomtztv

La juventud no es para siempre y eso lo tiene claro desde ya Karely Ruiz, la estrella de Onlyfans que se encuentra entre las mexicanas mejor cotizadas en la plataforma para adultos.

Durante una entrevista con el productor de contenidos Roberto Mtz, la regiomontana reveló varios aspectos de su vida. Entre las revelaciones destaca que no piensa vivir siempre de las redes sociales, ni de Onlyfans, por lo que ya está mirando otros horizontes.

“No quiero tener 50 años y estar encuerándome (…) Quiero tener mi negocio”, apuntó Karely, al asegurar que evalúa opciones entre tener un restaurante, una boutique o una ‘sexy shop’.

“No quiero seguir toda la vida con Onlyfans”, aseguró Ruiz, cuya imagen se ha hecho conocida en todo México por sus provocativas imágenes en sus cuentas en Instagram y TikTok”.

Karely asegura que gastó mucho dinero en “regalitos”

Ruiz afirma que luego de obtener millonarios ingresos en Onlyfans comenzó a gastar mucho y se compró “varios regalitos costosos” que incluyen una camioneta de lujo, por ejemplo.

“Ya gasté lo que debía de gastar, ahora es momento de invertir”, aseguró.

La modelo sacó provecho de una tragedia personal, luego que un exnovio difundiera fotos prohibidas cuando ella era apenas una jovencita de 17 años, un hecho que la llevó incluso a pensar en ponerle fin a su vida. “Ahora le doy las gracias”, ha afirmado en varias entrevistas.

Ruiz suele publicar en sus historias varios de sus momentos a bordo de su lujosa camioneta Silverado 2022 valorada en unos 40 mil dólares, aproximadamente unos 800 mil pesos mexicanos.

La influencer nacida en Monterrey el 28 de octubre de 2000, es toda una diva de OnlyFans, y la popularidad en sus redes sociales Instagram y Tiktok sube con millones de seguidores con los que comparte provocativos videos moviendo las caderas y fotografías con diminutos bikinis.

“Si yo fuera ella tomaría la fama de la que goza ahora a favor mío y me prepararía he invertiría en un 2do negocio para así forjar un buen futuro ya que la ‘belleza’ de la que goza ahora no le durará para siempre y mucho menos la popularidad de las redes sociales pues al rato sale otra mucho más guapa y de buen cuerpo y ahí se acabó su carrera o peor aún siguen haciendo show a mayor edad y sinceramente en ese punto ya dan pena”, opinó un internauta.

“Pues qué bueno que le haya ido tan bien, ella se hace cargo de sus 3 hermanos, mientras sus papás atienden a su hermanita con parálisis y los apoya económicamente, no sé porqué le tiran tanto hate, simplemente porque vio una oportunidad y la supo aprovechar”, indicó otro seguidor.