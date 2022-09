A Dua Lipa no le gusta el Dr. Simi, lo patea en pleno concierto. / Foto: Getty Images / Farmacias Similares

Se llevó a cabo el primer concierto de Dua Lipa en México como parte de la gira ‘Future Nostalgia’ desde el Foro Sol de la Ciudad de México, mismo que reunió a más de 65 mil asistentes que corearon, bailaron, gritaron y cantaron con los éxitos de la cantautora británica.

5 razones para no perderte a Dua Lipa en México. / Foto: Warner

Desde hace un par de meses se convirtió en tradición, lanzar los peluches del Dr. Simi de Farmacias Similares al escenario, como forma de agradecimiento e incluso varios fans pasan horas creando atuendos que se asemejen al artista al cual se lo van a arrojar.

A Dua Lipa no le gusta el Dr. Simi, lo patea en pleno concierto. / Foto: Farmacias Similares

Sin embargo, varias celebridades han mostrado su amor por Dr. Simi e incluso han compartido varias fotos junto a ellos como Rosalía, mientras que otros más, han despreciado el peluche, entre ellos, José Madero, Rubén Albarrán y Alejandro Fernández y para sorpresa de todos, Dua Lipa.

Rosalía. A Dua Lipa no le gusta el Dr. Simi, lo patea en pleno concierto. / Foto: Instagram

A Dua Lipa no le gusta Dr. Simi, lo patea en pleno concierto

Fue durante el concierto llevado a cabo en el Forol Sol el pasado miércoles 21 de septiembre, donde la cantautora de 27 años de edad, Dua Lipa, se encontraba presentando uno de sus primeros sencillos, ‘Be the One’, cuando un fanático, arrojó un peluche del Dr. Simi al escenario pero desafortunadamente, la intérprete lo pateó, decepcionando a más de uno por su reacción.

Rápidamente, el clip se viralizó en redes sociales y varios internautas mostraron su descontento con la cantante aunque otros más señalaron que se trataba de Dua Lipa y ella puede hacer cualquier cosa, “Le perdonamos todo porque habló en español y es perfecta”, “Es para evitar accidentes”, “A ella se le perdona todo” y “Quiénes hemos dado show en escenario es importante no tener nada que obstruya el paso, no lo tomemos personal”, se puede leer en los comentarios.

A Dua Lipa no le gusta el Dr. Simi, lo patea en pleno concierto. / Foto: Getty Images (Photo Guillermo Legaria/Getty Images/Getty Images)

