5 Escenas icónicas de películas que causaron sensación y no fueron actuadas

Muchas veces cuando vemos una película, son diversas las emociones que se hacen sentir al momento en que en realidad esta, nos engancha. Sin embargo, lo que no sabíamos es que algunas de estas escenas son totalmente reales, algo que muchos productores tratan de impulsar, o bien los actores en su experiencia buscar improvisar un poco para sorprender a la audiencia.

Por este motivo, te traemos algunas de las películas y series en las que ha sucedido este tipo de cosas.

1. It (Eso)

Durante la escena en que los niños, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jaeden Martell se encuentran viendo el proyecto en el garaje, no les habían mostrado a Bill Skarsgård, el intérprete de Pennywise maquillado y con su vestuario. Por este motivo, cuando el temible payaso aparece en la pantalla, los niños realmente se asustaron.

2. Piratas del Caribe

Johnny Depp ha sido reconocido por tener una personalidad particular, capaz de improvisar en los papeles que le toca interpretar, y Jack Sparrow no fue la excepción. En la escena donde Depp se encuentra en el barco, tiene en sus manos un jarro, luego de eso vemos se puede ver cuando no ve los escalones, por lo que se cae rodando en el barco, sus compañeros realmente se ríen por el momento, mientras que el actor sigue enfocándose en su papel.

3. Las Crónicas de Narnia: El León, la Bruja y el Ropero

El director Andrew Adamson decidió no mostrarle a Gerogie Henley el escenario del mundo de Narnia, una de las mejores opciones que pudo elegir el director de la película, pues la reacción de la pequeña actriz al ver el mundo mágico fue tan increíble que logró captar la atención de la audiencia.

4. Thor

Luego de que se expulsara a Thor de Asgard, Odin dio uno de los discursos más emotivos de la película gracias a que el director le permitió a Anthony Hopkins improvisarlo, adicional a esto, el poderoso monólogo que ofreció el padre del Dios del Trueno hizo que los ojos del actor que interpreta a Loki se llenaran de lágrimas de manera natural y sin actuaciones.

5. Titanic

Durante el film, Kate Winslet aparece en una escena donde Rose se encuentra en búsqueda de Jack, los pasillos se encuentran inundados y esta tuvo que sumergirse por primera vez al agua, en ese momento la actriz suspira por el frío, todo esto debido a que el agua fue traída del océano pacífico.