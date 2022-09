Andrea Meza posó con las Misses de Colombia y Alemania en un hermoso y colorido vestido

Andrea Meza subió varias imágenes de ella junto a las Misses de Colombia y Alemania, María Fernanda Aristizábal y Soraya, respectivamente, ya que logró colarse en sus clases de preparación.

Recordemos, que la próxima edición del Miss Universe se llevará a cabo en enero del próximo año, y desde que son coronadas las misses que concursarán en este certamen, se preparan de la mejor manera posible para sobresalir y tener la posibilidad de llevarse la codiciada corona y el título de ser la mujer más bella del universo.

Así que no hay mejor persona que las pueda entender que la propia Andrea Meza, quién se coronó Miss Universo 2020 y se convirtió en la tercera mexicana en conseguirlo.

¿Andrea Meza está preparando a las misses?

No, la exreina de belleza no se ha convertido en preparadora de misses, pero no dudamos que les haya dado algunos consejos. El motivo por el que las visitó en sus clases de preparación, es por el programa de conduce.

Andrea Meza fue contratada por Telemundo desde que terminó su reinado como Miss Universo, y desde entonces se ha desempeñado como una de sus conductoras estrellas en el programa “En Casa con Telemundo”.

Y por lo que escribió la conductora en la publicación de Instagram, pronto sabremos el motivo de su visita y conoceremos un poco más de Miss Colombia y Miss Alemania.

Para la cita, Andrea Meza vistió un elegante y colorido vestido, de falda corta y mangas largas. También usó unos tacones color naranja brillante que combinaba bien con su vestido.

El cabello lo tenía peinado hacia atrás, y el maquillaje era sobrio y muy elegante, también llevó unos pendientes de brillantes. Con respecto a las misses, ellas se encontraban en ropa deportiva, por lo que probablemente estaban entrenado, aunque por su cabello y maquillaje no lo parece, pues estaban radiantes.