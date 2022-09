Exesposa y madre de los hijos de Armie Hammer revela como es su relación ahora con el actor

Elizabeth Chambers fue la esposa de Armie Hammer durante 10 años, con la que llegó a tener dos hijos, quién sin duda alguna fue una de los más afectadas por todo el escándalo protagonizado por el actor.

La mujer decidió abordar públicamente todo el asunto para compartir lo mucho que le afectó la infidelidad del actor, además de verse expuesta públicamente, y también sus hijos, por todo el asunto de los deseos caníbales de su futuro exesposo.

Pero una de las razones que la incentivó a hablar públicamente y por primera vez sobre ello, fue la serie documental “House of Hammer”, que estrenó Discovery+ sobre la familia Hammer y la infidelidad del actor, reviviendo una vez más todo el escándalo.

Elizabeth Chambers y Armie Hammer han conseguido estar en un buen lugar por sus hijos

Elizabeth Chambers confesó que decidió mantener alejado a sus hijos del actor, pero un día Armie Hammer apareció con algunas personas importantes para ella para hablar al respecto.

“Obviamente fue desgarrador en tantos niveles y muy doloroso. Pero al mismo tiempo, existe. El pasado es el pasado y todo lo que podemos hacer es tomar esto como un momento para aprender y escuchar, y con suerte procesar y sanar en la capacidad de cada uno”, contó.

Asimismo, reveló que los productores de la serie documental se pusieron en contacto con ella para que apareciera en la serie y diera su versión de los hechos.

“Se acercaron, pero, en este proceso, todo lo que importaba e importa son los niños y nuestra familia, y eso no era algo en línea con mis objetivos para ellos”, explicó Elizabeth Chambers.

Ahora ella y Armie Hammer tienen custodia compartida de sus hijos, por lo que han aprendido a estar en un buen lugar.

“Hablamos todo el tiempo. Estamos totalmente comprometidos con nuestros hijos y con estar juntos tanto como sea posible de una manera no romántica para nuestros hijos. Los niños necesitan a su mamá; los niños necesitan a su papá. Así que no hay nada que no hagamos juntos”.

Con respecto a Armie Hammer, dijo que está intentando ser “el mejor padre, la mejor persona que puede ser”.