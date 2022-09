Julio Iglesias: ¿Cuántos años cumple el cantante español?

El artista Julio Iglesias mantiene su distancia con los escenarios, pero sigue cerca de sus seguidores a través de sus canciones. El cantante español cumple este 23 de septiembre, 79 años de edad.

“¡Feliz cumpleaños papá! Gracias por ser una inspiración para mí y para el mundo. Te amo”, compartió su hijo Julio Iglesias.

Mientras algunos internautas comentaron, “Julio Iglesias tiene canciones preciosas, no es la mejor voz de la balada en castellano, pero sin duda es su representante universal, más que Rafael y al que pensé que sustituiría Luis Miguel”, “Hoy cumple 79 años el inigualable Julio Iglesias, el cantante latino más exitoso de la historia”, “Hoy se vibra alto Es cumple del rey Julio Iglesias”.

El legendario intérprete ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio Récord Guinness: En 1983 como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo y en 2013, como el artista latino que más discos ha vendido de la historia.

Entre sus éxitos musicales se encuentran: Me olvidé de vivir, Hey, Con la misma piedra, De niña a mujer; Me va, me va, Soy un truhán,soy un señor. Además, Lo mejor de tu vida, El amor, entre otras.

Memes Julio Iglesias. (Foto: Twitter.)

Ademas es acreditado como el artista latino más exitoso de la historia, donde ha ganado importantes premios como el Grammy y Grammy Latino, World Music Award, Billboard, Gaviota de plata, ASCAP, American Music Award , Lo Nuestro,entre otros.

Momentos de Julio Iglesias

Julio Iglesias es posiblemente el artista más célebre en la historia de la música española y latina. Es el artista latino que más discos ha vendido y uno de los 10 primeros artistas en el mundo, con más de 300 millones de discos en 14 idiomas.

En 2018 , la Academia Americana de la Grabación otorgó a Julio Iglesias el Premio a Toda Su Carrera (The Lifetime Achievement Award).