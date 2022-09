Yalitza Aparicio juega a ser una mujer tóxica y recibe propuestas de matrimonio

A ritmo de la canción Bésame de Juan Gabriel, Yalitza Aparicio sigue mostrando diferentes facetas en su cuenta oficial de TikTok, ahora vuelve a provocar sonrisas con un clip que titula: “¿Seré tóxica jajajaja”.

Yalitza Aparicio se pregunta si es "tóxica"

Yalitza Aparicio aprendió a lidiar con la fama y las consecuencias en su carrera artística. La actriz e suele estar en medio de la polémica por sus proyectos o actividades más allá del cine; sobre todo, suele ser atacada por haters y algunos detractores en redes sociales.

Ahora, con el tiempo ha aprendido a enfrentar esa situación con humor, a través de su TikTok.

Tras publicar el material en la popular plataforma, la también activista recibió algunos comentarios, tanto de felicitaciones, como propuestas de matrimonio.

“Te amo, ¿nos casamos?”, “Que hermosa estás, me encantas”, “Hablas?”, “Mi representante mexicana, eres genial”, “Estás hermosa, la verdad me encantas eres una mujer sencilla no tengo palabras para ti”, “Mi novia en un universo paralelo, en este no, pero en alguno puede que si”, “Deberías besarme a mí y casarte conmigo”, dijeron algunos internautas.

También hubo algunos ofensivos dentro de los casi 300 comentarios, que suma el video en TikTok.

Yalitza Aparicio y sus facetas en redes sociales

La celebridad reacciona ante los ataques, sin necesidad de mencionar nombres, pero ha encontrado en TikTok una manera de hacer cosas que normalmente no hace en la vida real, y con la cual demuestra sus dotes de actriz, al compartir momentos divertidos con un poco de reflexión.

