Además de Belinda y Cazzu, Nodal dedica ‘Eso y más’ a otra de sus ex novias

Tras varios meses de haber dado por terminada su relación amorosa, Belinda y Nodal siguen dando de qué hablar en redes sociales, y es que el cantante mexicano hace unos días se hizo tendencia al haber dedicado ‘Eso y más’ de Joan Sebastián a su actual pareja, Cazzu, indicando en pleno concierto que se arrepiente de haberla dedicado antes.

“¿Quién no ha dedicado esta canción? Se llama ‘Eso y más’. Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida… Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu…”, explicó.

Este hecho fue duramente criticado por los internautas, quienes recordaron el momento justo en el que también le habría cantado a Belinda el mismo tema durante su cumpleaños, finalizando con un beso en la boca.

Sin embargo, al parecer el nacido en Caborca Sonora no solo dedicó el tema a estas dos famosos, sino que algunos años atrás también lo habría interpretado para alguien más.

Se trata de Estibaliz Badiola, una influencer que fue novia del intérprete de ‘Botella tras botella’ en el año 2017, cuando él tenía 18 y ella 20 años, una relación que según algunos medios, terminó debido a que ambos querían sacar adelante sus carreras musicales.

De esta manera, al ver que Nodal nuevamente dedicara la canción a la llamada ‘Nena Trampa’, hizo que usuarios recordaran cada uno de los momentos en los que también la cantó a sus ex parejas, desatando además una serie de críticas para el mexicanos, pues muchos de los internautas aseguran que no se ha aprendido ninguna otra canción romántica y ha sido muy poco original en sus relaciones.

Acá el video del momento en el que le dedica a Estibaliz Badiola ‘Eso y más de Joan Sebastián.