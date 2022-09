Edwin Luna se somete a una cirugía estética y filtra imágenes

El popular Edwin Luna, líder de La Trakalosa, dio un susto a todos sus seguidores al publicar unas fotografías acostado en una camilla de hospital, donde se observan los médicos realizando una cirugía en la zona del cráneo.

“Entro de emergencia al quirófano para una cirugía menor donde me implantaron cabello nuevo. Que increíble que hasta que me raparon me di cuenta de todo el cabello que me hacia falta en mi cabeza”, reveló en sus redes sociales.

¿Qué le hicieron?

El artista acudió a una clínica en la Ciudad de México para injertarse, cabello y verse mejor, lo que le valió algunas críticas y buenos deseos en las redes sociales.

“¿Qué pasó?”, “Noooo no puedo ver esto”, “¿Estás bien Edwuin Luna?”, “¿Qué pasó espero y sea algo por vanidad y no por salud”, “¿Te van a limar los cuernos?”, comentaron algunos internautas.

Edwin Luna se vuelve tendencia. (Foto: Cortesía.)

Edwin Luna se somete a una cirugía. (Foto: Instagram.)

Luna decidió mostrar parte del proceso, para evitar rumores al verlo entrar a la clínica; además, no generar polémicas por eso reveló que se realizó un tratamiento capilar.

“Vas a quedar como Goku”, “Que todo salga bien”, “Queremos ver cómo quedaste”, agregaron otros seguidores.

El cantante de regional mexicano llevará un tratamiento largo para verse resultados. E

l buen humor se notó en los mensajes para el popular cantante, “Póntelo onda el Buki”, “Le están quitando los cuernos”, “Ojalá no duela”, “Que buen look”.