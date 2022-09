¿Grupo Firme logró récord en el Zócalo de la CDMX?

Grupo Firme reunió a 150 mil personas en el Zócalo de la capital mexicana, según informó la Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Eduin y Jhonny Caz, Joaquín Ruíz, AB Luna, Dylan, Christian Tellez y Fito vivieron un momento inolvidable con sus fans, quien corearon cada tema de la agrupación originaria de Tijuana.

Grupo Firme concierto Zócalo de CDMX/Nicolás Corté

Con una súper producción de luces y sonido, cambios de vestuario, baile y música, los integrantes de Grupo Firme armaron una verdadera fiesta en el centro de la CDMX.

A pesar de haber reunido 150 mil personas -según el corte de las 20:15 horas de la noche del 25 de septiembre- a Eduin Caz y compañía no les alcanzó para superar el récord de Vicente Fernández, el Charro de Huentitán logro reunir a 217 mil personas en 2019.

Cabe destacar que Claudia Sheinbaum borró el Twitt donde había informado la cifra, sin embargo no dio otr número. Mientras que Eduin Caz repitió en varias ocasiones que había 200 mil persona.

Grupo Firme concierto Zócalo de CDMX Grupo Firme concierto Zócalo de CDMX (Nicolás Corté)

¿Qué conciertos han reunido a más gente en el Zócalo?

El récord pertenece a Vicente Fernández, en 2009, el Charro de Huentitán reunió a 217 mil personas.

En segundo lugar encontramos a Shakira y Justin Bieber, ambos lograron reunir a 210 mil personas en 2007 y 2010, respectivamente.

Paul McCartney, se encuentra en el tercer puesto, reunió a 200 mil personas durante el concierto que ofreció en 2012.

El cuarto lugar lo tiene Roger Waters, quien tocó el álbum The Dark Side Of The Moon y los éxitos de Pink Floyd, en 2016 el británico reunió a 200 mil personas.

El quinto puesto es para Café Tacvba, la agrupación mexicana reunió a 170 mil personas en 2005.

Los Tigres del Norte en el Zócalo

El pasado 15 de septiembre se conmemoró el 212 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México. Los Tigres del Norte estuvieron presentes para esta celebración; de acuerdo con las cifras oficiales, lograron reunir 130 mil personas