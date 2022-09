Los amores de Andrés García, ¿Cuántas veces se casó?

Desde los años 70′s Andrés García ha sido uno de los hombres más cotizados y con tan solo 25 años de edad e iniciando a penas su carrera artística, fue considerado un Sex-Symbol de la época, por lo que no es de extrañar que haya tenido diversos romances y matrimonio en ese momento, que por diversos motivos, terminaron.

A lo largo de estos años, el actor se ha encargado de compartir las anécdotas de los amoríos que tuvo, describiéndose a sí mismo como un “mujeriego”. De hecho en un video publicado recientemente comentó sobre algunos amores que tuvo, y que desde su juventud empezó a contar la cantidad de mujeres con las que mantenía un romance, pero al cumplir sus 26 años descartó continuar con su lista, que para la fecha ya había sumado más de 500 nombres.

“Como a los 16 años empecé a contar con cuántas mujeres me había acostado y seguí contándolas hasta los 26, cuando iba por 800 ya paré de contar. De ahí hasta los 80 que voy a cumplir ya pronto imagínense cuántas, no quiero ni saberlo, pero no me arrepiento de ninguna relación sexual con ninguna mujer. Es una maravilla hacer el amor, se los recomiendo”, explicó García hace unos años atrás.

Los cuatro matrimonios de Andrés García

Cuatro han sido las mujeres con las que Andrés García ha contraído matrimonio, estos son sus nombres:

Sandra Vale, en el año 1967. Aunque su nombre no fue muy sonado en el mundo del espectáculo, ambos tuvieron dos hijos que sí forman parte de este, ellos son: Andrés Junior y Leonardo.

Asimismo, en el año 1974 se casó con Fernanda Ampudia. Es muy poco lo que se sabe de este matrimonio, solo que un año después de su boda, Ampudia dio a luz a Andrea García, la única hija que tienen en común.

10 años después de haberse casado con Ampudia, algunos medios confirman que García se enamoró de Sonia Infante, la sobrina de Pedro Infante, a quien conoció en 1984 en medio de una fiesta, casándose ese mismo año con ella.

Luego de todo esto, el intérprete de ‘Pedro Navajas’ inició su relación con Margarita Portillo en el año 2000, la cual hasta la fecha, sigue siendo su esposa.