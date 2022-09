Andrés García está delicado: ‘quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García’

Andrés García se encuentra delicado de salud tras una caída y otra consecuencias de su enfermedad que lo obligaron a recibir atención médica en un hospital en Acapulco, Guerrero. El propio actor, de 81 años, envió un triste video en su canal de YouTube, en el que compartió: “Quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García”.

Andrés García señala que vive sus últimos días tras nuevo ingreso a hospital

El actor ingresó al hospital, el pasado 15 de septiembre debido a las consecuencias que le ha traído la cirrosis. Además de las constantes caídas que ha sufrido incluyendo la más reciente en la que se abrió la frente y otros golpes en el cuerpo.

Andrés García manda un triste mensaje. (Foto: Instagram.)

La esposa del actor, Margarita Portillo, fue la que compartió el estado de salud; además, que la últimas semanas han sido difíciles para todos, pues le hicieron una transfusión de sangre y otra de plasma al dominicano, pues la cirrosis ha evolucionado rápidamente.

El pasado mes de julio, Andrés García, dio a conocer que fue diagnosticado con cirrosis.

Andrés García tiene nueva recaída

El actor se encuentra muy débil, eso lo hace pensar que son sus últimos días.

“Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud. Hace un par de semanas se cayó, tuvo heridas, sí se golpeó muy feo y eso lo ha mantenido en cama porque sí se desmejoro. También, debido a la cirrosis y los problemas que tiene en su médula espinal”, dijo Margarita Portillo.

Andrés García brindó un mensaje, que provocó varias reacciones entre sus seguidores.

“Es muy difícil atravesar por una enfermedad terminal y seguir grabando y mandarnos vídeos, Andrés García fue es y será el mejor hombre de todos los tiempos”, “Dios cuida mucho de este Señor tan especial”, “Estamos con usted señor Andrés, rezamos por usted y aquí estamos Dios le conceda su salud”.

En el video apareció dentro del hospital y en su casa de Acapulco, en el que reveló que se siente en la parte final de su vida.

“Amigos, quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil. Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, a mi me acaba de dar (...) Yo ya cumpliré 82 años (mayo 2023), yo pensé soy historia de nuestros papás, soy cuento porque nunca conocí a nadie con esta cirrosis. Piénsenlo, pues a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática, créanme que no es agradable”, comentó el actor.

