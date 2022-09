Melendi confesó que sus tatuajes representan la “inconsciencia de un adolescente”

Melendi se encuentra en plena gira por España y, en una pequeña pausa de los viajes, charló con Publimetro para contar sobre sus Likes y Cicatrices que es el título de su reciente disco, que es la excusa perfecta para regresar a México.

“Llevo muchos años yendo a México, tengo muchísimos amigos allí, de hecho hasta que empezó la pandemia, los últimos dos años prácticamente los viví en México. Hice La Voz con Lucero y con Carlos Rivera; la verdad, es mi segunda casa”, dijo Melendi.

El cantautor y compositor español de música pop y rumba, pasó de la pasión del futbol a la música.

“Me mueve la música, me mueven mis hijos y me sigue moviendo el futbol. Soy un hombre de pasiones, para mí no hay grises, es blanco o negro... ¡Soy muy bruto! (risas)”.

[ Vivobook 15, la computadora que te permitirá mostrar tu personalidad ]

El músico vive su regreso a los escenarios, como si fueran los primeros en su carrera, “son los primeros conciertos que estamos haciendo aquí en Europa, donde la gente está desatada, porque tiene unas ganas de pasarlo bien y disfrutar; sobre todo ver a la gente sin la mascarilla y sentir las emociones, los abrazos y los sentimientos. Al fin y al cabo, la música es eso, mover sentimientos”.

“Latinoamérica es mi cultura, mi gente, mi mercado, lo natural. Cuando voy a Francia es bonita, pero no siento lo mismo que cuando voy a México, ni en la comida, el humor, ni nada” — Melendi

Por otro lado, hizo referencia a su salud mental, “vaya pregunta me tiraste, así como que no quiere la cosa (risas). Creo que está... Mira mi madre que es muy sabia, porque todo lo que me fue diciendo se fue cumpliendo en la vida, luego no lo quería escuchar, ella me dijo que los 40 eran la mejor edad y fíjate tú que me voy a tener que volver a quitar el sombrero con mi madre y decirle que los 40 son realmente la mejor época, porque el cuerpo te acompaña todavía y la mente está mejor que nunca. Mi música está en un punto en el que ya no se obsesiona con nada, ya no pretende nada es simplemente ser, nacer, existir y llegar a quien la quiera recibir. No sé si a nivel números está mejor que nunca, a lo mejor mi compañía no está de acuerdo, pero te garantizo que está más sana que nunca”, detalló.

Melendi adelantó qué podrá verse y escucharse en su gira Likes y Cicatrices, “realmente es una historia musical, porque vamos a hacer un concierto largo de dos horas y pico, en el que vamos a tocar temas de estas cicatrices, sobre todo a repasar toda la trayectoria de 12 discos y 23 años de carrera”.

Melendi se encuentra de gira en España. (Angela Gonzlez Fotografía)

Melendi, a detalle

Tatuajes. El cantante español señaló que las marcas en su cuerpo representan la inconsciencia de un adolescente, “algunos tienen sentido como el nombre de mi abuelita que en paz descanse, el nombre de mis hijos, de todo un poco”.

Referencias. Reveló que en los viajes y el hotel disfruta escuchar a Coldplay, Ricardo Arjona y Joaquín Sabina, “me gusta escuchar bastantes cosas, todo depende de mi estado de ánimo”.

Próximos conciertos en México

29 de noviembre, Arena Monterrey.

30 de noviembre, Auditorio Nacional (CDMX).

1 de diciembre, Auditorio Telmex (Guadalajara).

RECOMENDACIÓN EN PUBLIMETRO TV: