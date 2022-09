“Error de borracho”, Cristián de la Fuente se justifica por ser infiel a su esposa

Cristián de la Fuente fue exhibido en redes sociales, al publicarse publicó un video del conductor de televisión besando a una mujer que no era su esposa. Después de lo sucedido, el también modelo habló de lo sucedido para el programa En Casa Con Telemundo,

“Cometí un error... una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video ayer. Es un error de borracho, de tonto”, reconoció el actor.

Y sobre el momento del que fue testigo el actor Juan Soler, agregó, “obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad”.

La esposa de Cristián de la Fuente, Angélica Castro, aún no ha dado su postura, aunque ya lo dejó de seguir en redes sociales. Cabe destacar que el conductor tiene 20 años de casado.

Cristián de la Fuente ya había sido acusado de infidelidad

En 2015 TV Notas publicó una nota a la que tituño, “Cristián de la Fuente paga por masajes privados ¡mientras su esposa lo espera en Miami!”. En la que se podía leer, “fuimos testigos de que contrató a una joven que se hizo llamar Marianela, con el pretexto de recibir un masaje terapéutico; eso sí, con final feliz”.

En ese momento, su esposa Angélica Castro fue cuestionada, a lo que respondió, “no tengo ningún comentario al respecto… La pregunta es por qué no hablan de lo importante que es (De la Fuente). ¡Imagínate! Cristián está partiendo una novela, como protagónico, con un horario súper importante en Televisa”.