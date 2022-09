Hailey Bieber revela sus gustos sexuales sin censura y opina sobre Selena Gomez

El artista global Justin Bieber y Hailey Baldwin se unieron en matrimonio en una boda secreta en otoño de 2018, desde entonces han mantenido perfil bajo frente a las cámaras, donde suelen tener pocas manifestaciones cariñosas. Ahora, la esposa del cantante cruza la barrera de lo privado a lo público, para revelar algunos detalles de su vida.

Hailey dio una entrevista al podcast Call her daddy, en la que la modelo e influencer estadounidense de 25 años ofreció un panorama amplio sobre sus hábitos y gustos en cuanto al sexo con su esposo; además por primera vez tocó el tema de Selena Gomez, exnovia de Justin Bieber.

También habló sobre el sexo con Justin, en el que confesó que los tríos no funcionan para ellos dos. Hemos trabajado muy duro para estar en el punto en el que estamos ahora y confiar el uno en el otro. Hay una confianza y un vínculo tan hermoso que no creo que sea algo con lo que me sentiría cómoda”, comentó.

La sobrina de Alec Balwin detalló que los dos son más una pareja de “sexo nocturno” y que su posición sexual favorita es “al estilo perrito”, dijo durante el podcast.

Dos mujeres en medio de Justin Bieber

Hailey decidió aclarar si fue la causante del rompimiento de Justin con Selena, ante la pregunta de si él estuvo con las dos al mismo tiempo respondió, “gran parte de la perpetuación y el odio proviene de ‘Oh, lo robaste’. Se trata de que la gente sepa la verdad, porque hay una verdad”.

“No estaban en una relación en ese momento, pero por supuesto que hay una historia muy larga allí. Y no es mi relación. Cuando él y yo comenzamos a salir o algo así, él nunca estuvo en una relación, nunca en ningún momento. No hace parte de mi carácter meterme en la relación de alguien más. Simplemente nunca haría eso”, detalló.

