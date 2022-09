Myriam Hernández entre el amor, el Latin Grammy y el reguetón

La cantante Myriam Hernández decidió compartir su felicidad y orgullo por sus 30 años de carrera artística tras darse a conocer que recibirá el galardón especial de la Academia Latina de la Grabación en la 23a edición de los Grammy Latino, el próximo 16 de noviembre.

Tras una votación realizada por el consejo directivo, la cantante fue elegida para recibir el premio Excelencia Musical, convirtiéndose en la primera artista chilena en recibir este reconocimiento.

“¡Estoy ansiosa por recibirlo! Cuando me dieron la noticia, me di cuenta de lo importante que era. Me llamó Manuel Abud (CEO de la Academia) por una videollamada, yo me imaginé que me invitaría a cantar o a anunciar algún premio, pero jamás que era para premiarme a mí con este reconocimiento a la excelencia; es decir, siento que eso es como reafirmar el sueño que tenía desde niña. Estoy feliz con lo que he logrado hasta ahora”, compartió la cantante de 57 años.

El reconocimiento se basa en las más de tres décadas de trayectoria de la artista, con múltiples Discos de Oro y Platino que la han llevado a ser una de las cantantes más reconocidas de Hispanoamérica con éxitos como El Hombre que yo Amo, Huele a Peligro, Un Hombre Secreto, Te pareces tanto a él, Peligroso Amor y también autorías propias como Herida y He vuelto por ti entre otros clásicos.

La artista chilena que durante su carrera ha acreditado 13 de sus sencillos en el Hot Latin Songs y seis de sus discos en el Latin Pop Albums del ranking Billboard, siendo el primer y único artista chileno que ha logrado el número #1 por singles y ventas de álbumes en el ranking estadounidense, se encuentra en medio de una gira por Estados Unidos.

[ Vivobook 15, la computadora que te permitirá mostrar tu personalidad ]

“Todos los premios siempre son muy importantes, a estas alturas de mi carrera recibir este premio tiene una connotación especial, porque además es el premio a la Excelencia. Cuando yo comencé mi carrera los Grammys no existían, entonces se puede decir que este premio es maravilloso. No quiero desmerecer ninguno, porque cada premio en su momento es muy importante. Ahora, estoy muy ilusionada y me motiva a seguir haciendo mi música, a seguir evolucionando, compitiendo conmigo misma y yo sé lo que hago, siempre tener sonidos nuevos, pero siempre cantarle al amor”, señaló en entrevista.

La cantante se encuentra en una gira por Estados Unidos, pero durante la entrevista señaló que espera que un productor se interese en llevarla a México.

“Siempre he dicho que México me recibió en los comienzos de mi carrera, también fueron tan lindos conmigo y me da mucha tristeza no poder volver porque no ha habido algún empresario que lo haga, pero sepan que están en mi corazón siempre. Haré una gira por 20 ciudades en Estados Unidos llamara Mi paraíso”, agregó.

El onceavo álbum de estudio Sinergia marca una nueva etapa en la vida de Myriam Hernández, “me demoré 10 años en tener un nuevo álbum, grabar me costó 10 años porque quería enamorarme por completo de las canciones y lo logré. Creo que me mueve simplemente el amor, el amor por lo que hago, el amor por el público, el amor por las canciones y por la música”.

Colaboraciones

La cantante y compositora espera hacer realidad el sueño de grabar con Luis Miguel.

“He tenido el privilegio de grabar con grandes artistas a los que admiro, como Marco Antonio Solís, Cristian Castro, Gilberto Santa Rosa, pero que es Luis Miguel a mí me encanta, me encantaría algún día hacer algo junto”, señaló para luego responder si haría algo con Bad Bunny.

“Hice una respuesta a una canción de Bad Bunny y yo le hice una que está en YouTube, de hecho hice un vídeo y una respuesta a esa canción que él hablaba con tanto desamor; le dije, vamos a hablar de amor y ocupe la misma melodía y le respondí. He sido una defensora del amor siempre con un lenguaje sencillo con historias reales que la gente se puede sentir identificada. En estos momentos estamos absolutamente llenos de música urbana, donde hay muchas canciones con un lenguaje muy fuerte. Claro que hay muchas canciones de música urbana que son muy bonitas, no podemos negar que cuando vamos a un matrimonio a una fiesta, nosotros mismos bailamos esas canciones, porque tienen un ritmo alegre. Pensamos que el reguetón iba a tener dos o tres años, y ya ya lleva 10”, puntualizó.

La artista chilena también opinó sobre las letras del reguetón.

“Hay muchas letras que denigran a la mujer, que hablan de cosas que no es poesía, no es para meter eso inconscientemente en la cabeza de la juventud. Por ejemplo, no es que uno no quiera hablar del tema, pero la manera en que se habla y puede ser más burdo, no estoy de acuerdo con eso, pero sí de acuerdo en las acciones que se han hecho en duetos con gente de reguetón más clásicas como Reik. Me gusta el reguetón que habla del amor, pero hay otras cosas que no las comparto absolutamente”, finalizó.