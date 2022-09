No creerás el motivo por el que Carlos Rivera y Hiromi Hayakawa terminaron

Según Carlos Rivera, Hiromi Hayakawa fue su primer amor. Ambos se conocieron en el concurso de “La Academia” en el 2004, y juntos protagonizaron increíbles momentos en la competencia de canto.

Aunque ahora Carlos Rivera está felizmente casado con la conductora Cynthia Rodríguez, luego de un muy largo y muy reservado noviazgo, el cantante llegó a revelar que él fue quién finalizó su relación con la fallecida académica.

Carlos Rivera tiene una conexión muy especial con Hiromi (Captura)

Luego de ganar la tercera edición del emblemático reality de canto de TV Azteca, la popularidad de Carlos Rivera empezó a despegar, y cuando se encontraba preparando su disco y todo para iniciar su carrera profesional como cantante, consideró que tener una relación no era lo mejor en ese momento.

“Yo tuve la culpa porque cuando empezó todo lo del disco y la carrera yo decidí enfocarme a eso y fue un error porque pude haber tenido las dos cosas”, confesó el cantante en el programa “Historias Engarzadas”.

Carlos Rivera intentó volver con Hiromi Hayakawa pero ella lo rechazó

Tiempo después de haber roto con Hiromi Hayakawa y ver que no conseguía olvidarla, se dio de cuenta que había cometido un error.

“Después me arrepentí muchísimo, después se lo dije. Se lo dije (para regresar), yo sí quería, pero ella ya no porque además ya tenía una pareja. Para mí fue difícil eso porque cuando sabes que tienes la culpa, que dejas a ir a alguien y que después ya no hay vuelta atrás”, expresó Carlos Rivera en el programa.

Sin embargo, Hiromi Hayakawa le ofreció su amistad incondicional, por lo que desde ese entonces su relación mejoró. En 2017, al darse conocer la noticia de su muerte debido a complicaciones en el parto, donde su bebé lamentablemente tampoco sobrevivió, Carlos Rivera le dedicó unas palabras.

“Aunque hace muchos años de que nuestros caminos se separaron, fuiste muy importante en mi vida. Dicen que el primer gran amor nunca se olvida, por ello yo jamás podría olvidarte y como dice la canción que te escribí por aquellos tiempos, ‘En recuerdos dejaré todo lo nuestro’”.