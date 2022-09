El cantautor e influencer Michelle Maciel presenta su más reciente sencillo titulado “Ando Bien Ü”, “le conté a mi equipo lo que estaba viviendo, conté la historia y todos agarramos el mood y conectaron con mi idea y ellos contaron su versión de las historia, les dije ‘vamos a desquitarnos’ y así fue”, comentó el creador de contenido en entrevista. También agregó que este sencillo es muy diferente a lo que ha hecho, “es blanco y negro, pero siento miedo pero a la vez, salir de la zona de confort también es ganar. Este tema es un estado libre que a la vez te empodera, es una canción que te duele porque eres humano pero no hay que perder el orgullo”, dijo Maciel. Con respecto al video musical, hay un triángulo amoroso pero siempre con mucho drama.

Michelle Maciel presenta el sencillo “Ando Bien Ü”. / Foto: Cortesía

A la par, señaló que la canción es demasiado real porque utiliza un vocabulario crudo con el que todos se pueden conectar, “es la magia de decir las cosas al chile, además, siento que la gente en estos tiempos está muy acostumbrada a jugar y a ser todo menos novios, ya no se que título ponerle y eso está de hueva pero no solo me pasa a mí, es muy común y de eso se trata y es el amor moderno, a mí no me gusta perder el tiempo”, compartió.

En pocas palabras, Michelle reveló que se inspira en sus vivencias o a veces su inspiración llega en las pedas cuando sus amigos le cuentan por lo que están pasando. Asimismo, compartió que dese muy pequeño le gustaba componer y su artista favorito era RBD pero actualmente, Feid, Polimá Westcoast, Decko, Mora y Danny Ocean, siendo este último su colaboración soñada, además de Bad Bunny y Justin Bieber.

Michelle Maciel presenta el sencillo “Ando Bien Ü”. / Foto: Cortesía

También, Michelle compartió que durante la pandemia estrenó su primer sencillo, “la pandemia estuvo llena de tiempo libre y se lo dediqué a la música, empecé a componer más que nunca, me echó mucho la mano, fue lo que me impulsó”, platicó.

Por último recalcó que el éxito se basa en la constancia y trabajo duro, “puedes tener mucho talento pero si no haces nada ahí se va a quedar, hay que trabajarlo”. Con respecto al futuro, dijo que le gustaría sacar un EP con cinco o seis canciones porque todas las semanas escribe una nueva canción. Para finalizar, comentó, “no hay que tenerle miedo a la vida, no hay que tomársela tan en serio, se trata de hacer las cosas y en el camino se te abrirán las puertas, se trata de ser feliz en el proceso”.

Michelle Maciel presenta el sencillo “Ando Bien Ü”. / Foto: Cortesía

Sigue a Michelle Maciel en redes sociales: