¿Quién es el nuevo novio millonario de Aislinn Derbez?

Renata Notni y Aislinn Derbez parecen hermanas Las famosas no solo tienen gran parecido, también son muy amigas.- @aislinnderbez / @rennotni

A finales del año pasado, Aislinn Derbez decía estar sumamente feliz con el influencer, Jonathan Kubben, sin embargo, el amor se les acabó este año y la actriz anunció hace poco que se encontraba disfrutando de su soltería.

“Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención sólo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, reconectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo”, respondió la actriz en Instagram.

Pero, según lo que reveló el portal TVNotas, la hija de Eugenio Derbez lleva 4 meses de relación con un empresario español, llamado Enrique Riquelme, por lo que anunciar en redes sociales que está soltera, fue una mera pantalla para desviar la atención de la prensa.

TVNotas explicó que una fuente anónima se contactó con ellos y les dijo que ellos quieren mantener su relación en secreto, porque no hace mucho que el empresario termino una relación y no quiere que se especule que hubo una infidelidad, o que dejó a su anterior pareja por Aislinn Derbez.

¿Quién es Enrique Riquelme?

El supuesto nuevo novio de Aislinn Derbez, es un empresario español de 33 años, quién fundó y preside COX Energy, una compañía de energías renovables que se especializa en la energía solar fotovoltaica.

Enrique Riquelme es amigo de Vadhir Derbez, y a través de él conoció a la protagonista de “¿Qué culpa tiene el karma?”. El hermano de Aislinn Derbez sería único de la familia que tendría conocimiento de esta relación.

El empresario empezó dentro de las compañías de su familia, en el sector inmobiliario y de la construcción, pero al poco tiempo inició su propia compañía.

Además, es el presidente del Consejo Asesor de la Fundación Scholas para Panamá, Centroamérica y Caribe, y el presidente mundial para la Tecnología y el Emprendimiento.

Es socio del Real Madrid desde hace tiempo, y desde hace un año reveló sus intenciones de convertirse en el presidente de este club de fútbol. Se llegó a saber que él fue quien dio el primer paso con la actriz, y que la trata como una reina.