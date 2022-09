Chayanne afirma que no es perfecto: ‘he vivido situaciones difíciles’

El popular Chayanne volvió a los escenarios y mucho dio de qué hablar durante su participación en los Billboard Latino, que se realizaron este jueves por la noche.

A sus 54 años, el cantante puertorriqueño es considerado uno de los intérpretes latinos más populares, que fue reconocido como Ícono en los Billboard de la Música Latina 2022.

El llamado “papá de todos” estrenó su nuevo tema Como tú y yo tras ocho años de mantenerse alejado de la música y aseguró que el retiro no existe en su vocabulario; planea gira para 2023.

El cantante puertorriqueño ha sido el centro de las miradas, sobre todo por representar al padre que la mayoría de las madres quieren, aunque sea de manera imaginaria.

“Estoy en un momento de mi vida de poder decir las cosas abiertamente. No tengo nada qué ocultar. No soy perfecto, nadie lo es, he vivido situaciones difíciles, he aprendido de ellas y he tratado de no tropezar dos veces con la misma piedra”, compartió el artista que estuvo acompañado por sus hijos.

Tras el show que dio, Chayanne volvió a subir para recibir el trofeo, mostrándose muy feliz por el momento.

“Gracias, de verdad, muchas gracias, por su aplausos, por este cariño tan bello que recibo y que he recibido en el paso de mi carrera, uno hace las cosas con amor, uno no sabe qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a llegar, uno entrega una canción y ya es de ustedes”, expresó el cantante.

El artista aprovechó el instante para agradecer a todas las personas que hicieron posible este reconocimiento. “Quiero darle las gracias a todos”, agregó.

También se tomó el tiempo para hacer mención de cada uno de sus familiares. “Esa fuerza y ese amor tan grande es el que te motiva, el que te da el motor para hacer las cosas día a día”, expresó Chayanne.

Chayanne mi papi, tu papi, nuestro papi pic.twitter.com/749rlTJAM3 — J̶a̶cky|| x o x o 🇵🇪 (@CNCOperuvian) September 30, 2022

Felicidades CHAYANNE por tu premio ICONO DE Billboard celebramos tu integridad como gran artista y hombre digno que has sabido llevar una carrera impecable

Felicidades #puertorico @CHAYANNEMUSIC — Omer Pardillo Cid (@OmerPardilloCid) September 30, 2022

¿Qué se hizo Chayanne en la cara?

El “Papá de todos” ha compartido en sus redes que es un hombre de gran disciplina que gusta de mantener un estricto régimen alimenticio y hace deporte; sin embargo, las últimos mese Chayanne ha sido blanco de críticas en redes sociales por un notorio cambio en su cara que, al parecer, es producto de algunos “arreglitos” estéticos.

