Eduin Caz, pese a la fama, intenta superar el “odio” de algunos compatriotas

El Grupo Firme es actualmente la banda número uno del regional mexicano, no solo en el país, sino también en Estados Unidos. Además, la agrupación liderada por Eduin Caz, celebra los cinco premios que obtuvieron en los Billboard Latino.

“Que locura Familia ? 5/5 y todo gracias a ustedes. Más que contentos yo creo una de las mejores semanas de mi vida. Puro Grupo Firme”, escribió Eduin.

Pese al gran momento que viven todos los integrantes, con conciertos agotados y un récord en su pasada presentación en el Zócalo de la Ciudad de México, Eduin Caz no puede superar y hasta sentirse deprimido por los insultos clasistas, racistas y hasta de discriminación contra Grupo Firme.

El vocalista del Grupo Firme confesó que se siente triste por la discriminación hacia su música. El insulto más viral fue el de “nacos”, por parte de haters, que incluso se volvió tendencia en Twitter.

“Me siento como triste, como desilusionado, pues porque uno es buena persona, no es malo… y todo lo que hago, lo hago de buena fe. No entiendo porque esos comentarios, lo único que hacemos es música para que la disfrute la gente, si no te gusta lo respetamos, pero no se vale que nos ataquen con palabras tan duras”, dijo Caz.

También reveló que le “duele el corazón” por todo el odio de compatriotas contra él, su banda y las personas que disfrutan de su música.

El concierto de Grupo Firme en la Ciudad de México rompió récord de asistencia con 280 mil personas. La presentación en vivo tuvo un costo de 2.5 millones de pesos, de los cuales el conjunto asumió la mayor parte.