Vanesa Martín, lista para regresar con una gira libre de prejuicios

La cantante Vanesa Martín vive con gran pasión su regreso a los escenarios y tras posponer por casi tres años su visita a Latinoamérica, ya está lista para llegar a México en octubre.

Siete Veces Sí Tour 2022 tendrá su presentación ante sus seguidores latinos, que incluye éxitos y nuevos temas.

“Voy con la gira que me ha dado muchas alegrías. Estamos haciendo una gira increíble por España, Estados Unidos y, ahora por fin, llega el turno para Latinoamérica, que tengo muchas ganas de volver, porque esta visita estaba prevista en el otoño de año de la pandemia 2020. Será un recorrido con temas anteriores e incluso un tema inédito del disco nuevo. Volver me llena de alegría , me activa la pila y me carga de energía”, compartió Vanesa Martín.

La compositora española llega por cuarta ocasión a México, pero sería la primera vez en Guadalajara y Monterrey.

“Por fin entraremos más en México, me presentaré - quizá- a nuevos púbicos. También tocaré en Argentina, Chile, Costa Rica, Perú y Colombia. Esta gira deja fuera los prejuicios e invita a vivir”, señaló.

“Quiero contar historias para sentirme viva. Hago mis canciones sin autocensura” — Vanesa Martín

Vanesa Martín habló sobre la visibilidad que están teniendo las mujeres en la música.

“Me alegro de que así sea, porque hay una propuesta muy interesante de compañeras que tienen un sello propio con muchas cosas que contar, y su música tiene que sonar - obviamente- porque está llena de talento y criterios. Me encanta que la mujer, que nosotras, estemos girando e igualando”.

Próximos conciertos en México

16 de octubre, Auditorio Citibanamex (Monterrey).

18 de octubre, Teatro Diana (Guadalajara).

19 de octubre, Teatro Metropólitan (CDMX).